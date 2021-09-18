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影／中秋連假首夜 嘉義夜市人潮滿出來
中秋連假第1晚，嘉義市文化路夜市湧入滿滿人潮，許多攤商前都大排長龍，店家直言「5月疫情以來今天生意最好」，市府及夜市自治會強調，遊客多雖開心但不能大意，各重要路口都有管理員提醒遊客掃QR Code 、重視防疫。
嘉義市文化路攤商自治會長林苗成說，今晚進入文化路夜市的人潮，應該是近半年最多的一晚，攤商原本以為4天中秋連續假期，昨晚就可看到爆滿人潮，但昨晚下了一陣雨，人潮不如預期，今晚真的遊客都出來了。
他說，夜市路口看到有人騎飯店自行車來逛街，應有不少外地遊客，晚間8點到9點30分這段時間人潮最多。
他說，人潮雖然多，但他們一點都不敢大意，畢竟北部還是有些零星疫情，嘉義市府和自治會都派人在各重要入口宣導、加強消毒，攤商除了「3罩1消」，也鼓勵客人「先預約」再取貨，減少排隊群聚機會。
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