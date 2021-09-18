關子嶺溫泉美食節開跑 黃偉哲：防疫做得好玩樂沒煩惱

台南關子嶺溫泉美食節暨火王爺夜祭巡行，今天晚間熱鬧登場，台南市長黃偉哲與觀光旅遊局長郭貞慧、西拉雅國家風景區管理處許主龍處長、台南市溫泉協會理事長傅國亮分別在象徵著「吉祥開運、健康平安、消災除厄、金運上升」等4色達摩不倒翁上點睛祈願，黃偉哲強調，台南市在六都裡面確診最少，加零天數最多，「防疫做得好，玩樂沒煩惱」，再次向大家推薦關子嶺溫泉美食節，歡迎大家一起來關子嶺泡泥漿溫泉、吃美食，也別忘了參與台南購物節登錄發票抽大獎。

至於台南購物節登錄昨天出現當機，黃偉哲表示那是因為瞬間流量湧入，昨天下午1點多公布抽獎房子的所在地，大家瞬間湧入大批的登錄，大家聽到消息時拿發票登錄，差不多4點時當機，約當1個小時，5點增加伺服器，增加流量，就可以通過，現在已經沒問題，歡迎大家來台南消費抽大獎，不怕貨比貨，只怕不識貨。

觀光旅遊局長郭貞慧指出，關子嶺溫泉美食節是觀旅局下半年首場開跑的大型活動，藉由關子嶺溫泉守護神「火王爺」引領著御迎燈、兒童祭典燈車、業者花燈及火王爺降伏的護法神「大鵬金翅鳥」一同遊行，加上太鼓、火舞等專業團隊以及身穿浴衣的大家熱鬧遊行踩街，祈求大家身體健康、平安，也希望透過活動祭典的舉辦，讓民眾體驗道地的溫泉文化祭典的偽出國風。