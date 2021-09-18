全國古蹟日「雲林秘寶」列車 42場文化體驗今起啟動

雲林縣文觀處今天在西螺張廖家廟崇遠堂舉辦「2021全國古蹟日—雲林秘寶」系列活動，由西螺七崁武術文化發展協會氣勢磅礡的武術表演熱身，並完成文化馬賽克拼貼雲林文化秘寶地圖，安排廖元子宮育英會董事長廖介源，以及國寶彩繪大師洪平順，帶大家探索詔安客的文化歷史與建築彩繪之美，體會傳承文化的深刻意涵，為古蹟日40多場活動拉開序幕。

縣長張麗善表示，從張廖家廟的崇遠堂開啟全國古蹟日，意義非凡，今年以「雲林秘寶」為主題響應全國古蹟日，歡迎多元文化群體一同參與，縣府會善用有限的資源，努力讓更多人看到雲林特殊的傳統文化，期待民眾能將文化帶入生活，為「歷史建物」賦予全新生命。

副縣長謝淑亞與文觀處長陳璧君，仔細聆聽崇遠堂的故事，謝淑亞說，開心參與第一場導覽，感觸良多，她鼓勵大家多接觸文化。陳璧君也表示，舊建築就像老朋友，陪你聊天，給你靈感，說故事給你聽，讓人回歸最純粹的自己。