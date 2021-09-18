台南購物節官方網站被灌爆 再推多重好康

台南市長黃偉哲今天下午與美食節目主持人邵大倫同台直播，推廣台南特色的「防疫在家好廚藝」料理組合。黃偉 哲表示，這次中秋連續假期有很多朋友來台南，台南購物節官方網站更一度被灌爆，希望更多人來台南玩。

黃偉哲說，這次跟大家分享「防疫在家好廚藝」料理組合，就連平常不太下廚的他都可以輕鬆煮出台南好味道，如現場示範了電影孤味中好吃的蝦捲，以及煎魚、肉燥嫩骨麵、西瓜綿魚湯等，都是台南好味道，相信所有的朋友都可以和他一樣輕鬆在家做出台南美食。

他表示，大家可以利用「台南好物」平台購買「防疫在家好廚藝」料理組合，不但享有多重優惠，滿100元更可以參加台南購物節抽大獎活動。昨天公布台南購物節最大獎是全新美屋，未來還會陸續推出更多好禮，希望大家共襄盛舉。

經發局長陳凱凌說，這次直播導購還推出多重好康活動，第1重免運費、第2重全部商品優惠7.3折起、第3重前50筆訂單加贈100元購物金，第4重加入台南好物購物平台會員送100元購物金、第5重消費滿百抽800萬全新美屋。

台南購物節活動正如火如荼進行，活動期間只要來台南消費滿百上活動網站登錄發票，就有機會獲得機車、汽車等大獎，最大獎為價值800萬的全新美屋。詳情請上台南購物節活動網站 https://tainanshopping.tw/buy 查詢。