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秋節連假傳憾事！3歲童遭車撞 頭骨變形慘死

林內鄉自籌4千多萬元建納骨塔 解決多年櫃位難求窘境

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣林內鄉公所自籌經費4千多萬元興建第2納骨塔，今天動土，將新建萬餘個櫃位，解決納骨塔不敷使用的窘境。記者蔡維斌／攝影
雲林縣林內鄉公所自籌經費4千多萬元興建第2納骨塔，今天動土，將新建萬餘個櫃位，解決納骨塔不敷使用的窘境。記者蔡維斌／攝影

雲林縣林內鄉公所納骨塔使用超過30年，早已不敷使用，為興建第2座納骨塔，鄉公所把錢花在刀口上，6年累積自籌4500萬元興建經費，納骨塔新建工程今天在九芎公墓動土，預計2年後完工。

鄉長張維崢與縣長張麗善、代表會主席張昭榮及多名村長焚香祝禱後持鏟動土，祈求工程順利。

張維崢指出，九芎公墓第1納骨塔啟用至今超過30年，1至3樓共有1萬多個櫃位，已近飽和，多名鄉代、村長都曾反映村民抱怨納骨塔一位難求，公所即著手規畫新建第2納骨塔。

張維崢說，林內鄉沒有大型企業，財源籌湊艱困，公所從2016年起調整預算，開源節流及撙節支出，逐年編列經費累計4500萬元，感謝鄉代會全力支持，籌建過程也感應許多不可思議的巧合，感謝人、神共助，讓第2納骨塔終得動工。

張維崢表示，第2納骨塔採禪式現代化建築設計，主體分為上、下2層樓，規畫1萬多個櫃位、神主牌位240個、祭祀空間、家屬休息室、無主祠等設施，完工後可大幅改善環境。

張麗善指出，民眾普遍可接受火化及入塔觀念，全縣火化率約96%，為減輕經濟弱勢家庭負擔，設籍雲林的低收、中低收入戶火化費、進塔費及環保葬免費，9月起喪葬補助對象擴及中低收入戶。

雲林縣林內鄉公所自籌經費4千多萬元興建第2納骨塔，今天動土，將採現代化建築，容納萬餘個櫃位。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣林內鄉公所自籌經費4千多萬元興建第2納骨塔，今天動土，將採現代化建築，容納萬餘個櫃位。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣林內鄉公所自籌經費4千多萬元興建第2納骨塔，今天動土，將新建萬餘個櫃位，解決納骨塔不敷使用的窘境。記者蔡維斌／攝影
雲林縣林內鄉公所自籌經費4千多萬元興建第2納骨塔，今天動土，將新建萬餘個櫃位，解決納骨塔不敷使用的窘境。記者蔡維斌／攝影

低收入戶 張麗善 建築

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