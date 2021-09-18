影／嘉義慈善會助邊緣戶街友 中秋添暖

嘉義市愛鄉慈善會主辦，嘉市福添福社福基金會贊助「中秋關懷弱勢邊緣戶送溫馨」活動，今起2天在嘉義市西榮街、中正公園等處，發放白米、物資、月餅、便當，另居無定所街友則發送1000元現金，祝福大家溫馨過中秋。

嘉義市福添福社福基金會及嘉義市愛鄉慈善會每年中秋節都舉辦晚會、發放物資救濟邊緣弱勢戶，今年受疫情影響，取消晚會活動，僅發放物資，許多人接到通知領到白米等物資禮盒，直言非常感謝「揪甘心乀！」

嘉義市愛鄉慈善會理事長陳盈坤表示，慈善會早期發送物資給低收入戶，但近年不少寺廟、慈善團體都已發物資、現金給中低收入戶，為避免資源重複，慈善會決定發給一般人沒注意到，公部門可能沒造冊登錄的邊緣戶，讓更多嘉義人獲得幫助。