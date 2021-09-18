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中秋連假媽祖也搶著「回娘家」 朝天宮小型進香大增
今天是中秋連假第1天，雲林縣各通往觀光區的公路車潮明顯增加，尤其北港朝天宮、劍湖山世界和古坑綠色隧道，人潮增加5成以上，不少民眾利用中秋月圓，也揪團迎媽祖「回娘家」團圓，朝天宮廟裡廟外人潮增加，各小吃店也出現排隊人潮，預估明、後兩天人潮會更多。
雲林今天晴空萬里，各景點出現人潮和車潮，通往北港和古坑的公路，車輛明顯增加，警方也在重要路口疏導交通。
北港朝天宮在解封後仍採高規格防疫人流管制，但假日人潮仍多，今天一早就有不少遊客湧入拜早香，更有不少相揪組成小型進香團，帶著媽祖回娘家進香，廟前大街的商圈人潮也比往常來得多，小吃店不少人排隊等候。
來自高雄大樹區的進香客說，每年中秋會帶媽祖「回娘家」刈香，像是回家團圓一樣，今年能成行感到特別高興。朝天宮總幹事何宗霖表示，假期人潮確有增加，廟方也增派人力，隨時提醒信徒做好防疫。
今天古坑綠色隧道也出現人潮，市集業者說，人潮明顯回流了，預期未來兩天如果天氣好，人會更多。劍湖山世界配合中秋連假推出超低價優惠，加上天氣晴朗，使遊園人數比平常假日增加5成以上。
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