紓解疫情血荒 嘉義縣小英之友會號召數百人挽袖捐熱血

受疫情影響，捐血人數銳減，對血庫存量造成衝擊，今天秋節連假首日，嘉義縣小英之友會在太保市南新國小，舉辦「捐血一次愛留一世」捐血公益活動，號召民眾挽袖捐輸熱血，從上午9點到下午5點，來了數百人捐熱血響應。

嘉義縣小英之友現任理事長陳澤嘉、與前理事長廖素惠帶頭挽袖捐血 ，陳澤嘉說，為回饋社會，小英之友會每年舉辦捐血公益活動，今年因為疫情因素，延到今天舉辦，許多人前來挽袖捐輸熱血，印證台灣最美的風景是人，令人感動。

陳澤嘉說，捐血活動只要捐血250CC，保久乳、保鮮袋防疫筆、一盒口罩、阿里山茶包、牙膏禮品等豐富贈品，捐500CC則加贈全聯禮卷、耳掛式咖啡、陶瓷碗一組。大家常說「捐血一袋救人一命」，捐血就是在做功德，呼籲民眾踴躍捐血。