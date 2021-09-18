中秋連假首日 高鐵嘉義站、布袋港湧現返鄉人潮
中秋節連假首日，高鐵嘉義站出現返鄉潮。布袋商港也出現搭客輪到澎湖馬公度假及返鄉人潮，今天截至下午3時約有3000人進出。阿里山森林遊樂區附近飯店訂房率也較平日增加。
高鐵嘉義站表示，從昨天下午過後，嘉義站的返鄉人潮明顯增加；今天高鐵每班次幾乎是客滿，嘉義站的下車人潮更多。
旅遊業看好布袋商港到澎湖馬公藍色公路「偽出國」觀光潛力，船公司船班陸續開航。
台灣港務公司高雄分公司布袋辦事處長張錦墩表示，今天是中秋節連假首日，許多民眾選擇到澎湖遊玩，上午有2560人搭船到馬公；加上返航遊客，今天截至下午3時許，布袋商港約有3000人進出。
張錦墩指出，今天的搭船人潮是自今年5月間COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情第3級警戒停航、復航後人潮最多的一天，但明天的遊客明顯減少，船公司目前通報僅545人。
嘉義縣阿里山國家森林遊樂區指出，今天截至下午3時約有1700人入園，未達園區人數控管3000人的上限，入園遊客在園區內享受大自然芬多精。
嘉義縣阿里山國家森林遊樂區表示，國內COVID-19本土疫情爆發後，假日平均最多3、400人入園，今天入園人數大幅成長。
阿里山森林遊樂區人潮增加，也帶動周圍旅宿業，嘉義縣旅館商業同業公會理事長陳昆茂接受媒體採訪時說，中秋連假前夕發生新北市某幼兒園群聚疫情，訂房率約2成，所幸疫情未擴大，加上山區天候穩定，訂房率攀升，中秋節連假今、明兩天訂房9成。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言