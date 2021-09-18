中秋連假首日 高鐵嘉義站、布袋港湧現返鄉人潮

中央社 / 嘉義縣18日電

中秋節連假首日，高鐵嘉義站出現返鄉潮。布袋商港也出現搭客輪到澎湖馬公度假及返鄉人潮，今天截至下午3時約有3000人進出。阿里山森林遊樂區附近飯店訂房率也較平日增加。

高鐵嘉義站表示，從昨天下午過後，嘉義站的返鄉人潮明顯增加；今天高鐵每班次幾乎是客滿，嘉義站的下車人潮更多。

旅遊業看好布袋商港到澎湖馬公藍色公路「偽出國」觀光潛力，船公司船班陸續開航。

台灣港務公司高雄分公司布袋辦事處長張錦墩表示，今天是中秋節連假首日，許多民眾選擇到澎湖遊玩，上午有2560人搭船到馬公；加上返航遊客，今天截至下午3時許，布袋商港約有3000人進出。

張錦墩指出，今天的搭船人潮是自今年5月間COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情第3級警戒停航、復航後人潮最多的一天，但明天的遊客明顯減少，船公司目前通報僅545人。

嘉義縣阿里山國家森林遊樂區指出，今天截至下午3時約有1700人入園，未達園區人數控管3000人的上限，入園遊客在園區內享受大自然芬多精。

嘉義縣阿里山國家森林遊樂區表示，國內COVID-19本土疫情爆發後，假日平均最多3、400人入園，今天入園人數大幅成長。

阿里山森林遊樂區人潮增加，也帶動周圍旅宿業，嘉義縣旅館商業同業公會理事長陳昆茂接受媒體採訪時說，中秋連假前夕發生新北市某幼兒園群聚疫情，訂房率約2成，所幸疫情未擴大，加上山區天候穩定，訂房率攀升，中秋節連假今、明兩天訂房9成。

嘉義 中秋節 阿里山

延伸閱讀

影／中秋連假瘋出遊 前兩日武陵農場住房全滿

陳時中籲中秋連假落實防疫 若現疫情管制恐加嚴

中秋連假首日六福村湧2千遊客 樂園推出全票半價優惠

中秋連假外地遊客湧入 花蓮發起景點禮讓運動

相關新聞

中秋連假台南搶喝牛肉湯 排隊排到天荒地老

中秋連假今天開始，台南市區安平老街、國華街、友愛街、民權路、正興街等美食商圈，上午人潮較少，午後人潮漸多，業者認為第1天...

台南「俗女村」湧人車 關仔嶺溫泉美食節嚴陣以待

中秋連假第一天，台南後壁區「菁寮老街」因「俗女養成記2」之熱播，上午10點後陸續人潮湧入，老街每一時段均有遊客600人來...

中秋連假首日 台南安平老街、國華商圈都破5千人次

中秋節連假首日，天氣晴朗，又不那麼熱，台南各景點都出現觀光人潮。觀光旅遊局統計，今天上午國華商圈、安平老街都破5千人次逛...

影／嘉市請月老牽線辦聯誼 增加結婚率解決少子危機

台灣人去年結婚率創11年來新低，嘉義市府與九華山地藏庵為提升結婚率，今由市長黃敏惠、地藏庵董事長黃俊森扮演月老，為20對...

影／台南總爺和風文化祭登場 遊客體驗「偽日本出國」

台南總爺和風文化祭開幕活動因璨樹颱風延期一周，今天登場剛好是中秋節連假第，18和19日為期2天讓遊客來享受一下偽日本出國...

中秋節連假返鄉潮 高鐵嘉義站、布袋港好熱鬧

中秋節4天連假今天開始，防疫降級，南部疫情緩和，上午高鐵嘉義站湧現返鄉過節人潮；嘉義縣布袋商港也出現搭客輪到澎湖馬公度假...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。