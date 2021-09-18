中秋連假首日 台南安平老街、國華商圈都破5千人次

中秋節連假首日，天氣晴朗，又不那麼熱，台南各景點都出現觀光人潮。觀光旅遊局統計，今天上午國華商圈、安平老街都破5千人次逛街吃美食。

台南市長黃偉哲建議，中秋除了在家烤肉，也可到關子嶺泡湯賞月，大啖美味桶仔雞，或者到黃金海岸方舟觀夕陽賞海景。但也提醒大家，出門旅遊不忘防疫，須注意保持社交距離。

連假首日一早，台南各地交通都出現紫爆情形，市府觀光旅遊局上午統計，各觀光景點都出現人潮，但都維持在安全範圍，如市區的海安國華商圈、安平老街都有破5千人次去逛街吃美食，山區的關子嶺風景區及水道博物館共約3千人次參觀；水域景點如虎頭埤、烏山頭水庫及德元埤也有破千人遊客。另晴朗的陽光也吸引許多人到濱海地區景點看海踏浪，如漁光島、觀夕平台、黃金海岸方舟等，早上就已有數百名遊客到海邊戲水，預計下午將會湧入更多遊客到海邊觀夕陽。

觀旅局建議，接下來3天可以規畫來台南走走，像台南美術館在中秋連假期間推出「美的探索-陳輝東創作展」展覽，頑皮世界推出「柚見動物趴趴GO來和Q萌動物中秋派對」活動，歡迎大朋友小朋友一起來與萌動物互動，從玩樂中學習愛護動物，過個不一樣的中秋佳節。

觀旅局局長郭貞慧表示，今年中秋節連假是防疫降溫後首次大型連假，籌辦了各式活動，如2021關子嶺溫泉美食節、黃金海岸方舟的夏日海洋音樂祭與海洋環境教育活動，及「夏日海洋音樂祭-Buskers音樂嘉年華」，歡迎大家來台南度中秋。

來台南觀光除了市區老街美食外，有山也有海，可以泡湯、吃桶仔雞，也可以到海邊踏浪賞夕陽。明天在黃金海岸方舟還有一場「守護黃金海岸系列-海洋環境教育影片欣賞與解說」，歡迎大家一起來共襄盛舉，其他資訊可到台南旅遊網(https://www.twtainan.net/ )搜尋。

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