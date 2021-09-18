影／嘉市請月老牽線辦聯誼 增加結婚率解決少子危機

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導
黃敏惠、黃俊森和所有參加聯誼活動的男女，共同合影留念。記者卜敏正／攝影
黃敏惠、黃俊森和所有參加聯誼活動的男女，共同合影留念。記者卜敏正／攝影

台灣人去年結婚率創11年來新低，嘉義市府與九華山地藏庵為提升結婚率，今由市長黃敏惠、地藏庵董事長黃俊森扮演月老，為20對青年男女，辦未婚聯誼活動牽線，鼓勵青年男女盡快在嘉義市結連理、生子，共同解決少子國安問題。

內政部統計，台灣去年僅約12萬對新人結婚，結婚率千分之5.16，創11年來新低，嘉義市府與九華山地藏庵共同辦理「2021月老牽線 愛你唯一」未婚聯誼活動，邀請20青年男女聯誼、拜月老、遊嘉義，還有女性特別從北部南下嘉義，期許月老牽線促成好姻緣。

黃敏惠到現場鼓勵年輕朋友，直言現代人忙於工作事業，雖然常在線上互動，卻缺乏面對面交友機會，中秋佳節適逢月老誕辰，是求姻緣最佳時刻，期望透過聯誼，彼此認識、交友，找到未來共度人生的伴侶，婚後住在幸福嘉義市，提高結婚率及生育率、感受嘉義市美好。

「我會拜託月老加油、幫忙！」黃俊森笑著暢談自己羅曼史，直言「我第1個牽手的，現在還牽在一起、已經48年」，呼籲青年男女多參加活動，才有機會相互認識，也希望透過地藏庵月老和註生娘娘加持、牽線，多創造佳偶，解決台灣少子化國安問題。

這次活動共有20名男性、19名女性參加，男性限設籍嘉義市，女性則有遠自台北、桃園等縣市特別南下，從台中來參加活動的陳女直言，市府辦的聯誼感覺比較慎重、安心，也希望藉由活動遊覽嘉義市、品嘗嘉義美食。

嘉義市長黃敏惠(右一)、九華山地藏庵董事長黃俊森(左一)，贈送禮盒給抽籤配對男女。記者卜敏正／攝影
嘉義市長黃敏惠(右一)、九華山地藏庵董事長黃俊森(左一)，贈送禮盒給抽籤配對男女。記者卜敏正／攝影
黃敏惠、黃俊森和所有參加聯誼活動的男女，共同合影留念。記者卜敏正／攝影
黃敏惠、黃俊森和所有參加聯誼活動的男女，共同合影留念。記者卜敏正／攝影
黃敏惠、黃俊森製作綠豆椪，送給參加聯誼男女。記者卜敏正／攝影
黃敏惠、黃俊森製作綠豆椪，送給參加聯誼男女。記者卜敏正／攝影
黃敏惠持簽筒供參加活動女性抽籤配對。記者卜敏正／攝影
黃敏惠持簽筒供參加活動女性抽籤配對。記者卜敏正／攝影
黃俊森持簽筒供參加活動男性抽籤配對。記者卜敏正／攝影
黃俊森持簽筒供參加活動男性抽籤配對。記者卜敏正／攝影

嘉義 月老 結婚

延伸閱讀

影／嘉義市電腦公司失火 廠長憂心庇護工廠青年沒工作

影／嘉市資訊公司鐵皮屋大火 濃煙竄高

嘉市推團旅補助每人500元 搶搭振興五倍券商機

到嘉市吃喝玩樂住宿!嘉義市府10月團旅補助每人500元

相關新聞

中秋連假台南搶喝牛肉湯 排隊排到天荒地老

中秋連假今天開始，台南市區安平老街、國華街、友愛街、民權路、正興街等美食商圈，上午人潮較少，午後人潮漸多，業者認為第1天...

台南「俗女村」湧人車 關仔嶺溫泉美食節嚴陣以待

中秋連假第一天，台南後壁區「菁寮老街」因「俗女養成記2」之熱播，上午10點後陸續人潮湧入，老街每一時段均有遊客600人來...

中秋連假首日 台南安平老街、國華商圈都破5千人次

中秋節連假首日，天氣晴朗，又不那麼熱，台南各景點都出現觀光人潮。觀光旅遊局統計，今天上午國華商圈、安平老街都破5千人次逛...

影／嘉市請月老牽線辦聯誼 增加結婚率解決少子危機

台灣人去年結婚率創11年來新低，嘉義市府與九華山地藏庵為提升結婚率，今由市長黃敏惠、地藏庵董事長黃俊森扮演月老，為20對...

影／台南總爺和風文化祭登場 遊客體驗「偽日本出國」

台南總爺和風文化祭開幕活動因璨樹颱風延期一周，今天登場剛好是中秋節連假第，18和19日為期2天讓遊客來享受一下偽日本出國...

中秋節連假返鄉潮 高鐵嘉義站、布袋港好熱鬧

中秋節4天連假今天開始，防疫降級，南部疫情緩和，上午高鐵嘉義站湧現返鄉過節人潮；嘉義縣布袋商港也出現搭客輪到澎湖馬公度假...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。