影／嘉市請月老牽線辦聯誼 增加結婚率解決少子危機
台灣人去年結婚率創11年來新低，嘉義市府與九華山地藏庵為提升結婚率，今由市長黃敏惠、地藏庵董事長黃俊森扮演月老，為20對青年男女，辦未婚聯誼活動牽線，鼓勵青年男女盡快在嘉義市結連理、生子，共同解決少子國安問題。
內政部統計，台灣去年僅約12萬對新人結婚，結婚率千分之5.16，創11年來新低，嘉義市府與九華山地藏庵共同辦理「2021月老牽線 愛你唯一」未婚聯誼活動，邀請20青年男女聯誼、拜月老、遊嘉義，還有女性特別從北部南下嘉義，期許月老牽線促成好姻緣。
黃敏惠到現場鼓勵年輕朋友，直言現代人忙於工作事業，雖然常在線上互動，卻缺乏面對面交友機會，中秋佳節適逢月老誕辰，是求姻緣最佳時刻，期望透過聯誼，彼此認識、交友，找到未來共度人生的伴侶，婚後住在幸福嘉義市，提高結婚率及生育率、感受嘉義市美好。
「我會拜託月老加油、幫忙！」黃俊森笑著暢談自己羅曼史，直言「我第1個牽手的，現在還牽在一起、已經48年」，呼籲青年男女多參加活動，才有機會相互認識，也希望透過地藏庵月老和註生娘娘加持、牽線，多創造佳偶，解決台灣少子化國安問題。
這次活動共有20名男性、19名女性參加，男性限設籍嘉義市，女性則有遠自台北、桃園等縣市特別南下，從台中來參加活動的陳女直言，市府辦的聯誼感覺比較慎重、安心，也希望藉由活動遊覽嘉義市、品嘗嘉義美食。
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