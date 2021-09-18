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中秋連假還沒放 深夜煙火連發南市環保局開罰

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市昨天深夜有人在林默娘公園違規放煙火遭開罰單。圖／台南市環保局提供
台南市昨天深夜有人在林默娘公園違規放煙火遭開罰單。圖／台南市環保局提供

中秋連假今天開始，但昨晚已有人深夜燃放爆竹煙火，台南市環保局稽查人員在林默娘公園開出首張罰單，總計昨晚到今天凌晨開出2張罰單、3張勸導單，罰單將處3000元至3萬元罰鍰。

市長黃偉哲表示，黃金海岸、安平四草大橋、林默娘公園及觀夕平台是絕佳的賞月地點，也是施放爆竹煙火熱門場域，感謝環保局稽查人員深夜在他人休息時段為了維護民眾居家安寧，還辛苦值勤稽查。也呼籲民眾，要有公德心，不要製造不必要的噪音與垃圾，一起維護環境與安寧。

雖然連假今天開始，但台南市環保局昨晚起就排班分組到黃金海岸、安平四草大橋、林默娘公園及觀夕平台等地稽查，在夜間10時前先勸導，一共開出3張勸導單。11時30分巡到林默娘公園，遠遠就看有人放高空煙火而且發出巨大聲響，比廟會還誇張。稽查人員立即上前蒐證告發，民眾自知理虧，允諾深夜不敢再燃放煙火。今天零時30分稽查人員來到黃金海岸，又發現有人放煙火，再開出罰單。

環保局長謝世傑說，因應疫情民眾悶了許久，遇到連假可能會想施放爆竹煙火，但不應於晚上10點後燃放，以免影響社區安寧並造成環境髒亂。環保局自今天起會安排大量人力在這些地點加強宣導並嚴格取締，期望讓附近居民都能擁有好品質的安靜環境。公害陳情專線0800-066666或（06）6572916轉222。

罰單 連假 疫情

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