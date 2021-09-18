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原台南州會整修完工後首度啟用 迎接建城4百周年

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市定古蹟原台南州會歷經3年整修已完工，今天首度啟用。記者鄭惠仁／攝影
台南市定古蹟原台南州會歷經3年整修已完工，今天首度啟用。記者鄭惠仁／攝影

台南市定古蹟原台南州會歷經3年整修已完工，文化局今天首度在此舉辦「2021台南市文化資產月－南都天光」開幕活動，由市長黃偉哲頒發卓越市民給成大名譽教授傅朝卿名、《熱蘭遮城日誌》翻譯編纂者江樹生。文化局長葉澤山形容此建築的整修完工，是迎接台南建城4百年的重要起始點。

黃偉哲表示，今年台南文化資產月主題訂為「南都天光」，以「光」象徵「多元宗教」與台臺灣文化協會的「啟蒙思潮」。開幕儀式選在「原台南州會」，是市定古蹟修復後的初亮相，未來將活化做為中西區圖書館，也代表著台南市容歷史與現代的緊密融合，富有文化底蘊與在地特色。

他稱許獲頒卓越市民的成功大學榮譽教授傅朝卿長年致力於文化資產推廣保存，協助中央及地方政府文化政策制定，對台灣文資保存維護及研究貢獻卓著，處處有他的身影。而江樹生教授則為荷治台灣史權威，傾力古荷語文獻轉譯，為17世紀台灣史增補史料，拓展台灣史研究領域。

文化局長葉澤山表示，原台南州會在光復後改為市議會，由於屋舍老舊歷經3年修建，今年7月完工，總經費5千多萬元。未來2、3樓設置圖書館，1樓設228紀念館，雖為圖書館，卻和一般圖書館不同，朝博物館型圖書館規畫。日據時期，中正路是最繁華街道也是主要的行政區，附近古蹟、歷史建築多，原台南州會的整修完成，是迎接台南建城的重要起始點，今天在此舉辦活動也是最好的開端。並從今天起到9月底開放民眾參觀，欣賞原台南州會的原滋原味。

南市文化局表示，今年的「台南市文化資產月」主題呼應今年歐洲國際遺產日「文化資產‧包羅萬象」，以及文化部全國古蹟日「文化‧馬賽克」重視多元包容的核心精神，呈現多元文化在臺南碰撞出的精彩火花的主題。

開幕活動現場展出台灣文化協會的重要歷程、人物與事件，以及台南州會相關的知識小百科，邀請民眾親身走進文化資產，感受古蹟獨特的建築式樣與氛圍，見證文協前輩為民主運動努力的軌跡。

活動現場也有體驗市集，集結眾多知名匠師與台南老店，如天冠銀帽、府城光彩繡莊、寶來香餅鋪、永川大轎、普濟殿黃家米糕栫等，以及點心攤合唱團、王藝明布袋戲、臺灣褒歌等表演，期盼拉近文化資產與國人的距離。

文化局表示，今年文資月即日起至10月31日有眾多精彩活動陸續登場，包括「蟠桃仙緣：

府城醉八仙」實境解謎╳「文化的海湧：文協在台南」微型展、「第3屆文資小學堂╳PGamO」線上電競賽，「成就路」文資小旅行、「講古時」文資講座等，透過趣味活潑的方式，展現眾神之都的魅力與百年台灣文協所留下的豐厚文化寶藏。更多資訊請至台南文化資產管理處粉絲專頁與官網查詢：

https://www.facebook.com/tmach20101225 https://tmach-cultureB31A-10CD-4603- 9C55-2424C0214982

台南市定古蹟原台南州會歷經3年整修已完工，今天首度啟用。記者鄭惠仁／攝影
台南市定古蹟原台南州會歷經3年整修已完工，今天首度啟用。記者鄭惠仁／攝影
台南市長黃偉哲（左）頒發卓越市民給成大榮譽教授傅朝卿。記者鄭惠仁／攝影
台南市長黃偉哲（左）頒發卓越市民給成大榮譽教授傅朝卿。記者鄭惠仁／攝影

文化資產 圖書館 文化局

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