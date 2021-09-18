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台南「俗女村」湧人車 關仔嶺溫泉美食節嚴陣以待

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南後壁菁寮老街今天上午湧入遊客。記者吳淑玲／翻攝
台南後壁菁寮老街今天上午湧入遊客。記者吳淑玲／翻攝

中秋連假第一天，台南後壁區「菁寮老街」因「俗女養成記2」之熱播，上午10點後陸續人潮湧入，老街每一時段均有遊客600人來往出入，白河分局在老街兩側路口派遣警力加強疏導，避免有違規停車影響道路通行；分局長陳明宏也透過警察廣播電台連線，說明最新路況及停車相關資訊，並提醒民眾注意及遵守防疫措施。

白河區崁頂福安宮福德正神聖誕千秋及關子嶺溫泉區、水火同源、嶺頂公園等處所，今天上午遊客遊客還不多，交通通行順暢；不過「第17屆關子嶺溫泉美食節」將在今晚6點30分開幕，市長黃偉哲將到場主持開幕式，活動期間還有拉山車至大成殿的活動，警方就嚴陣以待。

白河警分局提醒175線部分路段將管制車輛通行，下午5點起白河分局將派遣警力在172線與粗坑路口、紅葉隧道口、175線關子嶺懷香食堂前等3處路口實施管制，請參加民眾提早前往或改道，並依照警方引導減速安全通行。

民眾質疑大型活動如何落實防疫？觀旅局長郭貞慧表示，場地很空曠，且採預先報名，都有遵守防疫人數上限規定。

面對中秋連假可能湧入的遊客，台南市長黃偉哲今天出席總爺藝文中心和風祭活動時也提醒，如果今天台南市又加零的話，連續83天加0，但仍要做好防疫，如果不做好會容易有缺口，一下子就變破口，大型活動都有提交防疫計畫書，請遊客切實遵守，疫情可以控制也可以外出透透氣。

白河 老街 溫泉

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