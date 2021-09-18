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中秋節連假返鄉潮 高鐵嘉義站、布袋港好熱鬧

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
秋節4天連假今天開始，防疫降級，南部疫情緩和，上午高鐵嘉義站湧現返鄉過節人潮。記者魯永明／攝影
秋節4天連假今天開始，防疫降級，南部疫情緩和，上午高鐵嘉義站湧現返鄉過節人潮。記者魯永明／攝影

中秋節4天連假今天開始，防疫降級，南部疫情緩和，上午高鐵嘉義站湧現返鄉過節人潮；嘉義縣布袋商港也出現搭客輪到澎湖馬公度假及返鄉人潮，港務公司布袋管理處統計，今天搭客輪遊客逾3000人。

5月新冠肺炎本土疫情爆發，防疫三級警戒，雙北熱區，各縣市傳紛確診案例，端節連假返鄉人少，南部縣市長呼籲旅北鄉親暫時不要回鄉，防疫降級，管制逐漸鬆綁，秋節連假返鄉度假人潮湧現，與端節冷清形成對比，民眾擔心疫情擴大，衛生局長趙紋華呼籲民眾做好防疫措施，勿鬆懈，中秋節只限同住家人烤肉。

高鐵為服務旅客中秋返鄉，17日至22日6天，提供981班次列車旅運服務，全車隊34組列車全數投入中秋疏運，上午南下高鐵嘉義站列車幾乎班班客滿，車站從5月疫情升級以來，再度湧現返鄉人潮。

海運業及旅遊業看好「偽出國」布袋港到澎湖馬公藍色公路觀光潛力，航運公司陸續開航，上午8艘客輪載遊客到澎湖，商港再現熱鬧活絡景象，今天載客人數逾3000人。

疫情重創觀光業，但凱旋航運看好布澎航運市場，斥資2億3000萬元國外打造凱旋8號客輪，投入航運，布袋管理處說，包括太極之星、雲豹、凱八、滿天星等定期營運客輪，秋節連假載運量增加。

相較高鐵、海運湧現人潮，面對Ｄelta變種病毒入侵，公路總局考量疫情趨勢未明朗，不鼓勵民眾使用公共運輸出遊返鄉，秋節及國慶假期公共運輸優惠不實施，包括國道客運85折優惠、台灣好行半價優惠，以及轉乘地區客運一段票免費的優惠暫停實施。

秋節4天連假今天開始，防疫降級，南部疫情緩和，上午嘉義縣布袋商港也出現搭客輪到澎湖馬公度假及返鄉人潮。圖／ 布袋管理處提供
秋節4天連假今天開始，防疫降級，南部疫情緩和，上午嘉義縣布袋商港也出現搭客輪到澎湖馬公度假及返鄉人潮。圖／ 布袋管理處提供
秋節4天連假今天開始，防疫降級，南部疫情緩和，上午高鐵嘉義站湧現返鄉過節人潮。記者魯永明／攝影
秋節4天連假今天開始，防疫降級，南部疫情緩和，上午高鐵嘉義站湧現返鄉過節人潮。記者魯永明／攝影
秋節4天連假今天開始，防疫降級，南部疫情緩和，上午嘉義縣布袋商港出現搭客輪到澎湖馬公度假及返鄉人潮。圖／ 布袋管理處提供
秋節4天連假今天開始，防疫降級，南部疫情緩和，上午嘉義縣布袋商港出現搭客輪到澎湖馬公度假及返鄉人潮。圖／ 布袋管理處提供

疫情 中秋節 高鐵

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