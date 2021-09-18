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第8輪疫苗接種AZ開打 嘉義縣第2劑不分齡造冊通知

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣第8輪疫苗接種AZ開打，第2劑不分齡造冊通知施打。記者魯永明／翻攝
嘉義縣第8輪疫苗接種AZ開打，第2劑不分齡造冊通知施打。記者魯永明／翻攝

嘉義縣第8輪疫苗接種，65歲以上免預約，統一造冊通知接種，再設15場大型接種站，由4家醫院、衛生所及35家合約診所504診次，15日起開打，符合資格共計4萬7096人，除平台預約外，將陸續收到通知接種。

第八輪疫苗接種對象為7月19日以前，在1922預約平台完成意願登記18至22歲民眾，以及9月10日前施打第一劑滿10周接種第2劑者，此波第2劑以65歲以上長輩居多，針對長者數位落差，縣府向中央爭取獲得同意後統一造冊由村里長通知接種，衛生局規畫15場大型接種站，透過巡迴村里設站，由4家醫院、衛生所及35家合約診所開設504接種診次，15日起開打。

縣長翁章梁說，第8輪平台發放簡訊共2萬2454人，系統4小時湧進1萬9707人預約成功，其中需接種第2劑僅4318人，這一輪符合第2劑接種計3萬6025人，將不分年齡15日至26日陸續由村里長或衛生所依名冊通知接種，提醒民眾接到通知就去打，自行預約依預約時段地點接種，校園 B NT23日同步開打，讓孩子們儘快完成接種，獲得保護力。

衛生局長趙紋華說，雖疫情警戒降至2級，但近期北部社區爆發群聚感染事件，秋節連假，任何跨域移動都可能形成風險，民眾千萬不得鬆懈，更應堅守各項防疫措施。

嘉義縣第8輪疫苗接種，設15場大型接種站，由4家醫院、衛生所及35家合約診所504診次，15日起開打。記者魯永明／翻攝
嘉義縣第8輪疫苗接種，設15場大型接種站，由4家醫院、衛生所及35家合約診所504診次，15日起開打。記者魯永明／翻攝
嘉義縣第8輪疫苗接種，設15場大型接種站，由4家醫院、衛生所及35家合約診所504診次，15日起開打。記者魯永明／翻攝
嘉義縣第8輪疫苗接種，設15場大型接種站，由4家醫院、衛生所及35家合約診所504診次，15日起開打。記者魯永明／翻攝

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