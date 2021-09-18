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不愛月餅的小孩卻獨鍾這一款 勝過金牌月餅原因是這樣

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
喜憨兒基金會愛心送到雲林偏鄉的四湖鄉建陽國小，一人送一盒月餅，看到月餅幾米漫畫的包裝，愛不釋手，每個人超開心。記者蔡維斌／攝影
喜憨兒基金會愛心送到雲林偏鄉的四湖鄉建陽國小，一人送一盒月餅，看到月餅幾米漫畫的包裝，愛不釋手，每個人超開心。記者蔡維斌／攝影

秋節賞月吃月餅是習俗，但通常小朋友對傳統月餅則是興趣缺缺，喜憨兒庇護工場今年製作的月餅，卻受到小朋友瘋狂喜愛，很多家長好奇，一樣的蛋黃酥，口味也沒比較特別，卻是孩子最愛，老師分析重點在包裝，喜憨兒月餅採用幾米漫畫包裝，「在綠色森林仰望星空，充滿無限遐想」，讓每位小朋友愛不釋手，甚至也感覺月餅特別好吃。

雲林縣偏遠的四湖鄉建陽國小，是一所典型的漁村小校，學生共六十二人，今天接獲喜憨兒基金會送來一批月餅，今年大手筆每位小朋友一人一盒，接到月餅禮盒，小朋友無不尖叫，甚至有人馬上抱在懷裡，像喜獲至寶一般，每個人笑開懷。

幾位家長和志工阿姨感到好奇，孩子一般喜歡吃蛋糕或現代口味糕餅，很不喜歡吃傳統月餅，何以每個人得到一盒月餅，卻開心成這樣，難道月餅有玄機，或放了什麼喜樂糖，否則怎會如此具吸引力。

「機關藏在盒子裡！」校長黃瑞璋說，感謝喜憨兒基金會送來足令孩子中秋節快樂的月餅，孩子之所以喜愛，在於月餅包裝夠創意，抓住孩子的心，幾米漫畫原本就深受孩子喜愛，這禮盒外觀是採用幾米新作品「幸運遇見你」中的插畫，在森林獨坐大樹上仰望星空，畫面充滿想像空間，很快讓孩子感覺身立其境，也和幾米一樣和秋月星空對話，融入禮盒想像中，自然會如獲寶物一般喜歡上了。

小朋友除了喜愛盒子，每個蛋黃酥的小包裝也印有幾米和星星，也會讓孩子有愛吃的欲望，黃瑞璋說，不僅包裝成功，蛋黃酥微甜酥嫩也合孩子口味，喜憨兒工坊如此用心，月餅貼近孩子也帶來快樂。孩子也開心地說，這是他們見過最漂亮的月餅，盒子要留著用來收藏他們心愛的東西。

一盒月餅帶給校園歡愉，黃校長感謝社會大眾的認捐及喜憨兒庇護工場用心製作的月餅。

喜憨兒基金會愛心送到雲林偏鄉的四湖鄉建陽國小，一人送一盒月餅，看到月餅幾米漫畫的包裝，愛不釋手，每個人超開心。記者蔡維斌／攝影
喜憨兒基金會愛心送到雲林偏鄉的四湖鄉建陽國小，一人送一盒月餅，看到月餅幾米漫畫的包裝，愛不釋手，每個人超開心。記者蔡維斌／攝影
月餅禮盒包裝使用幾米插畫作品，是小朋友的最愛，每個人都想留作自己收藏東西的寶盒。記者蔡維斌／攝影
月餅禮盒包裝使用幾米插畫作品，是小朋友的最愛，每個人都想留作自己收藏東西的寶盒。記者蔡維斌／攝影
月餅禮盒包裝使用幾米插畫作品，是小朋友的最愛，每個人都想把盒子留作自己收藏東西的寶盒。記者蔡維斌／攝影
月餅禮盒包裝使用幾米插畫作品，是小朋友的最愛，每個人都想把盒子留作自己收藏東西的寶盒。記者蔡維斌／攝影
喜憨兒基金會愛心送到雲林偏鄉的四湖鄉建陽國小，一人送一盒月餅，看到不凡的月餅包裝，愛不釋手，每個人超開心。記者蔡維斌／攝影
喜憨兒基金會愛心送到雲林偏鄉的四湖鄉建陽國小，一人送一盒月餅，看到不凡的月餅包裝，愛不釋手，每個人超開心。記者蔡維斌／攝影

月餅 喜憨兒 幾米

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