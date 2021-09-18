與神同行？台南開公民共識會議 找出廟會與生活平衡點
台南市中西區公所即將登場的公民共識會議主題是「如何與神同行」，邀請關心「傳統信仰」與「現代生活」議題的民眾一起來腦力激盪，針對宗教文化與生活品質的兩難進行討論，形成共識報告，進一步引發社會大眾對此議題的關注與認識。
中西區區長汪慶龍表示，台南市是台灣歷史發展起點，有人聚集的地方就有信仰，也造就府城廟宇林立的現況。台南市寺廟數量又以中西區居冠，登記立案的寺廟就有94間。
廟宇的祭儀信仰、傳統藝陣文化吸引觀光客及香客朝聖，但廟會遶境活動衍生出的噪音、空氣、環境與交通等問題也影響市民的生活品質，如何找出宗教活動與生活品質共好的平衡點？中西區公所將辦理「如何與神同行」公民共識會議，邀請市民朋友共同來討論。
這是中西區公所首次舉辦公民共識會議，汪慶龍表示，希望提供民眾由下到上的參與管道，針對宗教文化與生活品質的兩難進行討論形成共識，公民共識報告書將公開，也將提供給公所及市府施政參考。
「如何與神同行」公民共識會議將在10月16日進行預備會議，聘請專家學者先就廟宇文化習俗科儀、現代民眾對廟會活動投訴案件、公部門政策等相關先備知識說明分享，再由公民小組成員進行討論，形成可深入探討的細項議題。
10月30、31日針對公民小組所擬的議題與不同立場的專家學者進行詢問討論，讓公民小組成員在不同意見中凝聚共識，進一步產出「如何與神同行」公民共識報告。公民小組成員人數20人，即日起至9月30日報名，活動詳情請至中西區公所臉書粉絲專頁「中西區－府城之心」查詢。
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