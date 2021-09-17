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斗六工業區空汙久未改善 居民不堪被唬弄發動抗議
雲林縣斗六石榴班住戶今天到雲林縣府前廣場拉白布條抗議，並高喊「拒當工廠空氣清淨器」、「還我呼吸權利」，抗議居民說，斗六工業區空污越來越嚴重，10多年來縣府和工業區始終唬弄大家，至馬汙染依舊，他們要求還給居民「呼吸的權利」。
今天約有40名抗議居民，手持「不要把我當作空氣濾淨器」 布條，蔡姓居民說，在石榴班住22年，原本隨時可以開窗，日上還可在庭院乘涼、泡茶及散步，工廠越蓋越多，空氣不是傳來濃濃豬屎味、塑膠味，就是飼料味等臭味，整天門窗都要緊閉，都關到快得憂鬱症了，連呼吸期本需求都沒有，毫無居家品質可言。
幾位抱著小孩的婦人也說，工廠擴增離社區越來越近，污染也更嚴重，每天充斥不同臭味，小朋友出門、訪客來訪都說這裡空氣好臭，住戶四處反應陳情都沒有用，只好站出來表達訴求和抗議，求政府給他們一口新鮮空氣。
環保局長張喬維代表收下陳情書，張喬維表示，針對斗六工業區污染已設置100個微感應器、6個水質感應器及空品監測車進駐，空噪科、水質保護科、廢棄物管理科也組成聯合專案小組，不定 稽查，未來更會加強稽查。
張喬維指出，2個月來取締成效不錯，處分36件，其中空污有14件，主要是防制設備沒有操作或其他違反空污法情事，另外還抓到水污法事件，其中偷排廢水3件，顯示工業區在廠商的管理有疏失部分，會持續加強作為。
張喬維進一步說，工業區的污染改善經濟部工業局重視，建議能成立專案小組，協助輔導業者改善，降低空氣品質影響。
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