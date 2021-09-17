台南番石榴遲發性受災可受理及複勘 18日至27日申請

台南市農業局表示，8月上旬西南氣流豪雨遲發性受災，造成台南市番石榴著果率不佳，經農民陳情市長黃偉哲向農委會反映後准再受理，凡符合此項災害救助資格的農戶，請儘速在9月18日起至9月27日止，向土地所在地公所提出申請。

農業局指出，8月上旬西南氣流豪雨救助農業天然災害現金救助及低利貸款，已於8月10日至8月19日至區公所申報在案者，由區公所主動複查。未申報在案者，由區公所在現場覈實認定災損情形後，並於申請表詳加說明記錄，逕予同意受理。

農業局長李建裕說，農民申辦時請攜帶「身分證、印章、存款簿、土地所有權狀（或土地登記簿謄本）」，若是承租土地必須檢附有效期間內的「土地委託經營或租賃契約書」。