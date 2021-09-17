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退休公務員低調捐鹽水消防隊全新「巴騰堡格紋」救護車

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市鹽水在地退休公務員黃女士（前排右三）低調捐贈台南消防局第一大隊鹽水分隊救護車。圖／第一大隊提供
台南市鹽水在地退休公務員黃女士（前排右三）低調捐贈台南消防局第一大隊鹽水分隊救護車。圖／第一大隊提供

台南市鹽水在地退休公務員黃女士，為回饋故鄉鹽水並紀念任職鹽水分駐所的已故父親黃顯榮，及任教於月津國小的已故胞兄黃兆熙，遵照其遺願及撙節自身退休金，捐贈價值300萬元的全新救護車給鹽水消防分隊，供緊急救護使用，造福地方鄉親。捐贈者黃女士相當低調，婉拒公開捐贈儀式，台南市消防局第一大隊大隊長石家源今天前往黃女住家回贈感謝狀，表彰其善行。

這款全新的救護車，有別於先前鹽水分隊之救護車，車體外觀具備顯目的紅黃相間的「巴騰堡格紋」、車內也配有電動擔架床，大幅提升路上辨識度及減少救護人員之腰部職業傷害。

第一大隊大隊長石家源表示，近年來救護車配備不斷提升，如自動心肺復甦機、12導程心電圖機等，更是提升OHCA（到院前心肺功能停止）存活率及成功挽救急性心肌梗塞患者，而這款救護車都配有此儀器。

台南市消防局統計緊急救護出勤次數逐年增加約3%，在救護案件逐年增加下，救護車本身耗損也相對提高，平均約4至5年即要汰換救護車，值此捐車之際，盼能拋磚引玉，讓更多的公司團體及善心人士積極參與公益活動。

台南市鹽水消防分隊獲贈全新「巴騰堡格紋」救護車。圖／第一大隊提供
台南市鹽水消防分隊獲贈全新「巴騰堡格紋」救護車。圖／第一大隊提供
台南市消防局第一大隊大隊長石家源今天前往黃女住家回贈感謝狀，表彰其善行。。圖／第一大隊提供
台南市消防局第一大隊大隊長石家源今天前往黃女住家回贈感謝狀，表彰其善行。。圖／第一大隊提供
台南市鹽水消防分隊獲贈全新「巴騰堡格紋」救護車。圖／第一大隊提供
台南市鹽水消防分隊獲贈全新「巴騰堡格紋」救護車。圖／第一大隊提供

救護車 患者 公務員

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