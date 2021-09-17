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影／台南購物節最大獎出爐 永康近千萬元3樓公寓附車位

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
台南購物節最大獎出爐，鄰近南科、880萬元3樓附車位公寓。記者周宗禎／攝影
台南購物節最大獎出爐，鄰近南科、880萬元3樓附車位公寓。記者周宗禎／攝影

今年台南購物節最大獎下午出爐，是位在永康區永大路橋旁目前價值880萬的新建公寓成屋，地方看好鐵路地下化陸橋拆除後房價將暴漲一倍以上。作為獎品的新房子建坪27.49坪含公設29.9趴，附車位。這棟大樓地上14層地下兩層，共98戶含兩戶店面，已賣出超過9層，買主年輕人居多。抽獎的是3樓F含車位830萬。交通方便，南科不到10分鐘，永康工業區5分鐘。

市長黃偉哲表示，預計2月15日元宵左右抽獎，只要在台南消費100元以上就有機會抽獎。他說，作為獎品的新成屋子第二棟不好找，還是會努力找。

市政府表示，「為了把五倍券消費留在台南」，今年再推出抽房大禮，市長黃偉哲下午曝光房子就在永康區主要道路永大路上，新建大樓是永康首棟「制震小豪宅」，使用日本制震工法建造而成，全棟14樓古典外觀特色，抽獎房在3樓處，具備3房、2衛浴、2陽台，坪數含公設逾27坪，居住空間寬敞，且附設平面車位。

這棟「制震小豪宅」，週邊生活機能便利，鄰近永康交流道和永康火車站等交通路線，距離永康科技工業園區不到10分鐘，10分鐘就能抵達南科，且東區、北區都在周圍，未來有望成為永康蛋黃區。

台南購物節最大獎出爐，鄰近南科、880萬元3樓附車位公寓。記者周宗禎／攝影
台南購物節最大獎出爐，鄰近南科、880萬元3樓附車位公寓。記者周宗禎／攝影
台南購物節最大獎出爐，鄰近南科、880萬元3樓附車位公寓。記者周宗禎／攝影
台南購物節最大獎出爐，鄰近南科、880萬元3樓附車位公寓。記者周宗禎／攝影
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台南購物節最大獎出爐，鄰近南科、880萬元3樓附車位公寓。記者周宗禎／攝影
台南購物節最大獎出爐，鄰近南科、880萬元3樓附車位公寓。記者周宗禎／攝影

黃偉哲 南科 鐵路地下化

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