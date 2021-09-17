台西鄉人口20年來每年降 公所發送禮金獎勵生育

連續20年人口數年年減降的雲林縣台西鄉，新生兒人數更從10年前每年近200人，減至去年116人，鼓勵鄉親「增產報國」，減緩人口下降，台西鄉公所、代表會今天首度發放每名新生兒1萬元「金讚禮金」，領到禮金的父母笑說「我們會繼續努力」，讓發放會場增添喜氣。

台西鄉長林芬瑩指出，台西鄉人口外流嚴重，新生兒又少於死亡人數，據統計近20年來每年人口總數平均減少2、300人，從2011年2萬5662人減至去年只剩2萬3012人，每年新生兒也從197減至116人，人口危機對地方發展影響甚鉅。

林芬瑩說，為鼓勵鄉親生育，提高年輕人留在家鄉，鄉公所、鄉代會聯手提案通過每名新生兒發放1萬元金讚禮金，父、母親只要任一方入藉台西鄉滿1年，或新生兒在台西登入戶籍並滿6個月即可領取禮金，讓鄉民更放心生兒育女。

今天共有4名新生兒家長來領取金讚禮金，鄉長林芬瑩、代表會主席李文來與全體代表及各村村長紛紛到場祝賀，分享喜悅，使公所喜氣洋洋。

「可以用來買小朋友尿褲、奶粉等嬰兒生活用品，不無小補」新手爸爸戴先生說，當爸爸後才知道生兒不容易，養育小孩更不容易，南部消費負擔較低，1萬元禮金很有幫助，也是一種鼓勵，他會和老婆繼續努力，希望再生第2個小孩。