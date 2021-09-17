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農村旅遊正夯 雲林山海串連提供優農遊

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
39家旅行社業者聚集口湖遊客中心了解新推出的雲林山海農村遊程。記者蔡維斌／攝影
39家旅行社業者聚集口湖遊客中心了解新推出的雲林山海農村遊程。記者蔡維斌／攝影

疫情無法出國，假期深度旅遊正夯，尤其農村遊更大受歡迎，農委會為提供優質農村旅遊，和雲林縣觀光休閒產業策略聯盟協會合作推出「雲遊山水~5G農遊趣」，把雲林口湖和古坑兩大休閒農園串連，提供優質套裝農村旅程，今天邀全國39家旅行社齊聚口湖遊客中心發表這項雲林山海新旅遊路線。

口湖鄉金湖休閒農業區經理蔡云姍指出，雲林有口湖鄉金湖、古坑鄉華山兩大休閒農業區，不僅是雲林主流景點，更有獨特的農村風情，從華山咖啡到口湖烏魚子，提供各種美味農產，因此特規畫串連山海，提供雲遊山海遊程，將山海農漁業特產、人文風情、自然景觀等規畫食、宿、育、樂、遊、購的遊憩路線，跨區域農業旅遊帶，推展休閒農業旅遊，迎合疫情旅遊需求。

蔡云姍說，這次山海農村遊程，以78線快速道路連結規畫兩天一夜遊程，選擇特色農村景點，讓想玩卻不知怎麼玩的遊客取得遊程食宿資訊，暢遊雲林。除了自由行服務，今天邀39家國內旅行社合作推出團遊，讓不想開車又想玩的民眾一樣可如願。

雲林縣觀光休閒產業策略聯盟協會理事場吳瑞忠表示，農委會輔導金湖休閒農業區推廣在地綠色農業旅遊，結合產業及自然生態特色，推出套裝遊程，對帶動農村旅遊和發展將有很大幫助，從近年來都會區一車車旅團下鄉，可感受農村優遊已深受青睞。

5G農遊設計季主題，推出12大主題，包括走訪晁陽綠能休閒農場、享用四季海味漁村料理、手作以在地植物生態拓印包，下水摸蛤仔、漫遊海角秘境滯洪池，一推出就吸引在台國際學生踴躍報名參加，一同感受雲林農村風情。 意者可洽口湖遊客中心。

39家旅行社業者聚集口湖遊客中心了解新推出的雲林山海農村遊程。記者蔡維斌／攝影
39家旅行社業者聚集口湖遊客中心了解新推出的雲林山海農村遊程。記者蔡維斌／攝影
雲林邀集國內39家旅行社業者推出山海農村旅遊，業者爭相品嘗各農村的農產特色。記者蔡維斌／攝影
雲林邀集國內39家旅行社業者推出山海農村旅遊，業者爭相品嘗各農村的農產特色。記者蔡維斌／攝影
39家旅行社業者聚集口湖遊客中心了解新推出的雲林山海農村遊程。記者蔡維斌／攝影
39家旅行社業者聚集口湖遊客中心了解新推出的雲林山海農村遊程。記者蔡維斌／攝影

口湖鄉 疫情 古坑

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