中秋4天連假 台南4大交流道、1商圈列交通疏導重點

中秋節有4日連續假期，台南市警局預估新冠肺炎疫情趨緩，連假期間將湧現自行開車外出旅遊及返鄉過節車潮，國道一號仁德、大灣、永康交流道，及台86關廟交流道列入交通疏導重點路段外，安平商圈也規畫單向通行及行人徒步區，台南市警局交通大隊說，針對轄內重要聯外幹道，建立路況通報網，將視狀況隨時支援交通快暢，排除事故或壅塞路況。

台南交大也提醒，民眾假期團聚不悲劇，生命無價、酒後勿駕，將針對酒後駕車、危險駕車等嚴重違規行為加強執法，以遏阻酒駕行為，維護民眾生命財產安全。

台南交大預估，放假前一天下午就會陸續出現返鄉車流，觀光旅遊車潮則預估19日至20日達到高峰，提醒用路人車注意外，傳統市場及各大民生賣場周邊期前可能出現採買民生物資人車潮，已妥適規畫勤務提高見警率，維持市場、賣場與轄內各主要景點、路廊及交流道周邊交通順暢。

台南交大說，疲勞駕駛一直是致命交通事故肇事的因素之一，長途開車南來北往，疲勞駕駛是隱形殺手，駕駛朋友請充分休息後再開車上路，切勿疲勞駕駛，保障自己與他人的用路安全。

●避免疲勞駕駛小撇步：

一、在高速公路上，最好在1個半小時到2小時到就近的服務區休息，避免長時間坐姿，下車活動筋骨。

二、駕車前一天要保持充足睡眠，可以嚼食口香糖或聽音樂等方式來提神。

三、同行好友可輪替駕駛，避免單一駕駛太過疲勞打瞌睡。