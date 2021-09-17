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投資逾百億元 台南安平港水岸複合觀光遊憩區簽約

中央社 / 台南17日電

台灣港務公司和三地集團南仁湖公司今天簽署「安平港水岸複合觀光遊憩區」投資契約，在場見證的台南市長黃偉哲表示，這項逾百億元投資，打造全台規模最大濱海綜合度假城。

今天簽約典禮由交通部次長祁文中、航港局長葉協隆共同見證，台南市議會議長郭信良、市議員李啟維、周麗津也到場。

黃偉哲指出，「安平港水岸複合觀光遊憩區」的投資，代表安平港發展水岸觀光新里程碑，安平港灣條件好，適合水岸休憩活動、開會及會展，且能提升安平港國際能見度，帶來許多就業機會，注入城市發展新動能。

這項投資案也是繼亞果遊艇集團前進安平港投資開發國際遊艇城後，更成功引進南仁湖企業破百億投資，規劃打造全台規模最大濱海綜合度假城。

祁文中表示，安平港近年來改變多元，港埠建設或水岸觀光展現出優異成果，逐步帶動市港進步繁榮，交通部將全力支持安平港開發建設。

台灣港務公司董事長李賢義表示，未來將持續推動安平港新生地及大、小月牙灣土地擴大都市計畫，完成後也將推動大月牙灣灘地及三鯤鯓觀光遊憩招商開發案，形塑完整觀光遊憩區塊，朝水岸自貿港口目標發展。

台南市政府經濟發展局長陳凱凌說，「安平港水岸複合觀光遊憩區」將分5期興建，投資金額新台幣103億4000萬元，預估民國113年動工、116年起逐年開幕營運，創造逾1000個就業機會。未來可透過「安平海洋之丘綜合度假城」和相鄰的亞果遊艇城形成海洋休憩聚落，打造媲美國外渡假勝地的港灣複合商業設施。

遊艇 黃偉哲 郭信良

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