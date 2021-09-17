農民氣！8月豪雨台南二期稻農損補助通過不到1成

台南市議員李宗翰今天召開記者會表示，台南後壁、白河、東山及柳營等地8月豪雨成災，多項農產品受影響，尤其稻米正值二期作插秧時節，遇上大雨若未在5天內施予農藥克制福壽螺滋生並重新補上秧苗，將嚴重影響最後收成，稻農根本沒有等公所勘查農損的時間導致通過率低於1成，公所又因農委會開放農產品全品項農損申報，大量的業務湧進致使公所人力雪上加霜致使加班勘查仍難應付，呼籲中央體恤農民落實從寬從速從優的精神落實免堪補助。

後壁區公所指出，此次農損申報約有6千多筆土地，請公所同仁全部支援加班，在2周內完成勘查，依農委會規定依現況農損20%以上才符合補助標準；初勘合格的僅有1百多筆土地通過。柳營區公所也指出雖然柳營地區種植稻米較少，但此次申報也近2千6百多筆土地，依照中央予以核定標準僅74筆，合格率不到3%，多數農田都已填補秧苗完畢，難以符合中央予以標準。

農民指出，8月豪雨後壁芭樂因強降雨掉落，稻米也因強雨沖刷造成剛插好的秧苗淹死、沖走的損害，當時聽到中央為體恤農民將全品項補助，甚至免勘查後，都迅速重新補上秧苗，當時還造成秧苗搶購的風潮。後來才知道稻米補助需先勘查，但都秧苗因為二期稻作生長迅速更要搶時間迅速補上秧苗，公所勘查時才會不符合標準。

李宗翰表示，農委會的美意希望「從優、從速、從寬」讓每個農民都能在大雨後迅速復耕。但8月大雨落在台南插秧的時節導致秧苗流失且福壽螺大量滋生，農民需要跟時間賽跑迅速噴藥防治並補上秧苗，否則就是壯士斷腕直接申請休耕避免投入兩次成本卻還影響收入。大量農損申報公所不僅無力勘查，還因勘查項目包山包海導致基層公務人員疲於奔命，李宗翰呼籲農委會應將稻米列為免勘查項目即以大雨影響的區域全面補助，才是真正落實「從優、從速、從寬」的政策。

李宗翰指出，農委會要求農民提供照片以供審查，但地方農民高齡化根本無力回應各種煩瑣的行政流程，希望農委會真正苦民所苦才不至於讓民眾遭逢大雨又因政策配套不足而二次受傷。

農業局副局長陳仲杰表示，8月西南氣流造成農損災情面積大，農委會第一波將作物都列入免勘災損項目，但二期稻作還是要依照一般農損申報程序，受損面積5分之1以上且損失達20%，才符合現金救助或低利貸款，認定標準全國一致，但仍會向農委會反映地方心聲；至於芭樂有延遲性災損，農委會同意可以在10天內補申報，已通知公所受理再前往勘查。