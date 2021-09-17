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超搶手、狂追加！台南麻豆文旦不夠賣 估產值逾13億元
台南市農業局調查今年台南麻豆文旦銷售情況，台南多家大型集貨場及產銷班均表示，今年台南文旦銷路非常好，幾乎上周都已出完貨，目前還是會接到追加訂單，供不應求，台南市長黄偉哲表示，請民眾明年趁早訂購。
農業局指出，台南市為全國主要文旦柚產區，種植面積有1109公頃，占全國27%。產量2萬4647公噸，台南市文旦柚種植面積，以麻豆區種植面積847公頃最多，因為正宗麻豆文旦產值相對高，預估產值有13.7億元之多。
麻豆文旦主要產地麻豆區農會總幹事孫慈敏表示，今年農會賣得很好，農民也多反映銷售順暢，文旦品質顧得好，早就被搶購一空；至於產值也評估應不只13億元，她估麻豆區內的金融機構存款在文旦期間每家都是增加3億元以上起跳，郵局存款會更多，但後續也會領出做施肥等農用支出，但整體而言文旦創造的產值年年在增加。
農業局長李建裕指出，中秋節將近，中秋送禮最佳選擇不外乎是文旦，今年台南文旦在生產期間，氣侯穩定，致果肉更飽滿、多汁、大小均勻、果皮細緻，果實品質相當穩定，質量均佳，今年買氣絲毫不受疫情影響，銷量相當高！
台南市為提高農產價值與售價，從2015年起即整合地區性文旦評鑑，今年邁入第7年，農民報名參賽的文旦必須符合「安全與溯源」條件及連過果園評鑑、農藥檢驗、果品評鑑3關才能脫穎勝出。
農業局說，主要目的為鼓勵農友重視果園園相、環境生態及田間衛生，詳實記錄病蟲害管理、土壤肥力、使用肥料資材，並且要通過農藥安檢，確保農產品的可追溯性與安全性，全面提升文旦品質，為消費者把關，讓民眾安心採購臺南市文旦，健康美味、安全有保障，才能年年創造高產值。
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