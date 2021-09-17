西拉雅詩人、台灣文學推手羊子喬 台南名人故居掛牌

台南市政府為紀念轄內已故知名文學作家羊子喬，市長黃偉哲與羊子喬家屬及各界貴賓一同在佳里區北頭洋羊子喬故居舉行掛牌儀式，黃偉哲親自為羊子僑故居掛上紀念牌，他感謝羊子喬為台灣文學貢獻良多，豐厚台南文化底蘊，其積極發揚台灣文學的精神值得後人感念學習。

羊子喬女兒楊簪瑄表示，父親一輩子都奉獻給台灣文學，又因西拉雅族身分，心繫西拉雅族正名，希望正名早日成功。位在北頭洋故居三合院曾經五代同堂，也是父親從小到大生長的地方，在這裡創作從17歲開始得獎，作品從早年以抒情為主授漢學影響，在鄉土文學論戰後，轉以關懷土地，社會寫實，近年來因為西拉雅身分的認同回到部落從事西拉雅文學創作。

楊説，父親早年爭取各大專院校應該廣設台灣文學系，已經實現，希望台灣文學未來發展能夠更多加的豐富和多元，故居因為目前還有長輩居住暫時不對外開放，但歡迎大家到附近北頭澤文化園區參觀，還有北頭洋夜祭農曆3月29號舉行剛好是父親農曆生日。

市長黃偉哲指出，羊子喬是台灣百大詩人也是西拉雅詩人，本名楊順明，早年在台灣詩壇上就大放異采，以西拉雅詩人在西拉雅正名及原民文化推動上都有非常重要的地位及貢獻，不管在公共服務及文學方面都獲得大家肯定。

原民會主委白惠蘭表示，羊子喬是西拉雅文學先驅，有很多西拉雅文學的著作跟研究，羊子僑故居掛牌是典範，西拉雅文學保存及創作是台南原民會基吉要做的也是我們的任務，希望西拉雅未來在歷史、語言、文化及文學上，能夠有更多的整理。

文化局表示，羊子喬出生1951年2019年8月30日去世，享年69歳，本名楊順明為台南佳里人，東吳大學中文系畢業，台灣師範大學台灣文化與語言所碩士，曾任遠景出版社主編、自立報系編輯、南投縣政府機要秘書、前衛出版社總編輯、台灣大百科主編、二二八基金會副執行長、靜宜大學講師、國立台灣文學館研究員。

羊子喬在1970年代曾加入主流詩社，也曾參與笠詩社活動，研究和專長皆以「詩」為主，範圍涵蓋日治時期至當代詩歌，並跨足台語詩領域。羊子喬在1980年代籌辦鹽分地帶文藝營及台灣筆會，同時投入台灣新文學與鹽分地帶文學作家研究與作品整理，參與《光復前台灣文學全集》12冊出版，主編《郭水潭集》、《楊華作品集》等。

羊子喬文學著作有詩集《月浴》、《收成》、《羊子喬三十年詩選》等，散文集有《太陽手記》、《微笑人生》等，評論集如《蓬萊文章台灣詩》、《神祕的觸鬚》等；羊子喬為台南蕭壟社北頭洋部落的西拉雅族人，著有《西拉雅．北頭洋．部落紀事》詩文集，書寫北頭洋部落，抒發西拉雅族人的悲願。

台南市府為紀念轄內歷史名人，分為藝術、文學、學術教育、政治、醫療、經濟、宗教、技術等8大類，目前共列227位歷史名人，羊子僑故居為台南市第28處掛牌的故居。