黑面琵鷺先頭部隊4隻 現蹤台南四草保護區
時序入秋，黑面琵鷺先頭部隊昨天疑現蹤台南市四草保護區，台江國家公園管理處保育巡查員發現4隻後立刻通報，但再次觀測時，已不見蹤影。
台江國家公園管理處保育巡查員昨天中午在台南市四草保護區「大池仔」發現4隻黑面琵鷺，疑似今年秋天南下渡冬的黑琵先頭部隊，但因距離過遠，無法判斷是成鳥或是亞成鳥。
黑面琵鷺先頭部隊只要出現在台南沿海，代表後續將有大批黑琵跟進；台江管理處資料顯示，黑琵先頭部隊多在中秋節前後飛抵台南沿海，民國89年10月3日（農曆8月15日）、93年9月28日（農曆8月15日）這2年是中秋節當天報到，108年和109年也都在9月16日被發現。
全球黑琵族群逐年成長，2021年全球普查總數達5222隻，首次突破5000隻大關，較去年4864隻增加358隻，其中在台灣的黑琵有3132隻，約佔全球總數6成，創下歷年新高。
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