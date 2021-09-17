嘉義市真幸福！地藏庵助弱勢家庭 每戶發1200元

九華山地藏庵每年都發放贊普物資、幫助弱勢，今年響應嘉義市加碼2000元現金振興政策，針對低收入戶與邊緣戶，再加碼每戶現金1200元，嘉義市長黃敏惠、九華山地藏庵董事長黃俊森，今天都到庵前廣場發放贊普品及現金1200元，共計發放176萬4000元。

黃敏惠表示，感謝地藏庵菩薩慈悲，今年疫情影響全國經濟，嘉義市為振興經濟日前宣布嘉義市民，每人發放2000元現金，感謝議會議員支持今天三讀通過，地藏庵這次發放贊普品，弱勢戶每戶加發1200元，讓嘉市弱勢家庭也能幸福過中秋節。

「嘉義市真的很幸福！」黃俊森表示，今年受疫情影響，地藏庵收入是減少的，民間百姓受到影響也很大，市長為了振興經濟普發2000元的理念「地藏菩薩聽到了，我也感受到！」，所以地藏庵也提撥一些經費配合政府，因此加發每戶1200元補助金幫助弱勢、振興經濟。