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嘉義市真幸福！地藏庵助弱勢家庭 每戶發1200元
九華山地藏庵每年都發放贊普物資、幫助弱勢，今年響應嘉義市加碼2000元現金振興政策，針對低收入戶與邊緣戶，再加碼每戶現金1200元，嘉義市長黃敏惠、九華山地藏庵董事長黃俊森，今天都到庵前廣場發放贊普品及現金1200元，共計發放176萬4000元。
黃敏惠表示，感謝地藏庵菩薩慈悲，今年疫情影響全國經濟，嘉義市為振興經濟日前宣布嘉義市民，每人發放2000元現金，感謝議會議員支持今天三讀通過，地藏庵這次發放贊普品，弱勢戶每戶加發1200元，讓嘉市弱勢家庭也能幸福過中秋節。
「嘉義市真的很幸福！」黃俊森表示，今年受疫情影響，地藏庵收入是減少的，民間百姓受到影響也很大，市長為了振興經濟普發2000元的理念「地藏菩薩聽到了，我也感受到！」，所以地藏庵也提撥一些經費配合政府，因此加發每戶1200元補助金幫助弱勢、振興經濟。
九華山地藏庵每逢農曆七月舉辦「拔薦超渡、長生消災法會」，每年都吸引來自全國各地的信眾前來，感懷先人、累積福報，其中，參加放焰口普施法會的信眾，更是年年增加，熱絡非常。普度法會後，更有許多民眾發菩提心、行菩薩道，自動捐輸贊普品，委請地藏庵布施捐助。
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