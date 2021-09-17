雲林簽署SDGs官學醫合作備忘錄 聯手推動政策亮點

雲林縣府昨天下午召開地方自願檢視(VLR)論壇，建立「雲林縣官學醫合作聯繫平台」，未來將全力推動SDGs夥伴關係，這場跨領域會議在虎科大國際會議廳舉行，縣府召集虎尾科技大學、雲林科技大學、環球科技大學、台大醫院雲林分院及中正大學簽署SDGs合作備忘錄，未來將進行官學醫業務分享與共同推動。

為響應聯合國永續發展目標(Sustainable Development Goals, SDGs)，加入地方政府永續發展理事會，雲林縣府提出「幸福雲林，永續上場」作為永續發展願景，以低碳永續、健康友善、整合創新、智慧創生、共容共融、服務效率「六大價值」建立嶄新公務文化。

雲林縣今年將提出第一本自願檢視報告，逐步實現2030永續發展新政願景，並以「永續農業發展」、「大健康產業」、「綠色典範經濟發展」展現雲林SDGs三大亮點。

會議除由縣長張麗善和台大雲林分院長黃瑞仁及虎科大校長張信良等各大學代表簽署備忘錄之外，副縣長謝淑亞也透過線上會議與行政院能源及減碳辦公室副執行長林子倫進行對話，從而了解中央在推動SDGs、碳中和、碳稅等相關目標與策略，讓雲林提早接軌。

縣長張麗善表示，雲林縣府思考『全球視野、在地行動』，透過檢視報告的政策盤點，邀請官、學、醫三方簽署『雲林SDGs合作備忘錄』，宣示成立夥伴關係推動SDGs，展現決心。