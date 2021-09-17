快訊

在辦公室工作比餐廳內用更危險？專家曝10個最易染疫之處

1000元國旅券怎抽看這！觀光局：這天前登記有4次機會

聽新聞
test
0:00 / 0:00

莫德納疫苗來了！嘉縣優先通知為75歲以上長輩打第2劑

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
莫德納疫苗來了！嘉縣優先造冊通知為75歲以上長輩打第2劑。圖為之前疫苗接種情形。圖／嘉縣府提供
莫德納疫苗來了！嘉縣優先造冊通知為75歲以上長輩打第2劑。圖為之前疫苗接種情形。圖／嘉縣府提供

行政院長蘇貞昌上午臉書宣布，108萬劑莫德納從美國出發，晚間10點15分抵達台灣。嘉義縣是全國老化比例最高的農業縣，施打第一劑莫德納長輩苦等第二劑，衛生局長趙紋華說，待疫苗配發，將造冊通知75歲以上施打第一劑莫德納的長輩，到戶籍所在地鄉鎮市衛生所，施打第二劑。

趙紋華說，長輩施打不必上中央預約網站登記，會造冊通知，打一劑莫德納的75歲以上長輩有6000多人，人數不多，分散各鄉鎮市，不會開設大型接種站，由衛生所通知就近施打，預定秋節過後施打，施打期間與AZ第二劑及校園BNT同時。

嘉義縣第一劑莫德納疫苗，7月初開打，至今逾2個月第二劑施打期，第一劑受疫苗量限制，為維護縣民權益，接種對象以72至74歲縣民為主，不開放非嘉縣籍以外民眾接種，縣長翁章梁還為此，向非縣籍民眾說「對不起，縣民優先！」

嘉縣7月共獲中央撥配3萬1360劑莫德納疫苗，分三批到貨，受AZ疫苗施打不良事件影響，許多民眾棄AZ鍾情莫德納；目前嘉縣疫苗接種涵蓋率，排名達全國第7，校園BNT9／23全國同步開打，1萬6572名符合資格學生將陸續接種，另，全縣2萬1679名符合接種第2劑AZ資格長輩，從15至26日陸續由村里長通知接種。

莫德納疫苗 衛生所 嘉義

延伸閱讀

嘉縣警局4分局長今上任 翁章梁：不容犯罪挑釁

好消息！翁章梁宣布大埔鄉公務人員明年起加薪逾千元

阿里山文化健康站恢復開站！翁章梁贈文旦柚向長輩賀節

嘉縣特定工廠發展協會 贈18座消毒門助衛生所防疫

相關新聞

關子嶺溫泉美食節明開幕 串連175咖啡公路警公布交管

台南白河關子嶺溫泉美食節系列活動18日開幕展開，因應湧入之遊客，白河警分局投入警力，在重點時段派員加強疏導轄內重要道路、...

嘉義市真幸福！地藏庵助弱勢家庭 每戶發1200元

九華山地藏庵每年都發放贊普物資、幫助弱勢，今年響應嘉義市加碼2000元現金振興政策，針對低收入戶與邊緣戶，再加碼每戶現金...

雲林簽署SDGs官學醫合作備忘錄 聯手推動政策亮點

雲林縣府昨天下午召開地方自願檢視(VLR)論壇，建立「雲林縣官學醫合作聯繫平台」，未來將全力推動SDGs夥伴關係，這場跨...

莫德納疫苗來了！嘉縣優先通知為75歲以上長輩打第2劑

行政院長蘇貞昌上午臉書宣布，108萬劑莫德納從美國出發，晚間10點15分抵達台灣。嘉義縣是全國老化比例最高的農業縣，施打...

迎秋節連假 故宮南院親子藝術月、水影舞光裡外有看頭

明天起秋節連假，嘉義縣故宮南院2021「夏日親子藝術月」倒數計時，院方歡迎民眾把握連假，暢玩展廳、樂遊園區。親子實境解謎...

社宅包租代管 南市3期擴大規模

台南市社會住宅包租代管第2期計畫執行率達83%，昨天啟動第3期計畫，由1200戶增加到1600戶，並擴大加碼經濟弱勢補貼...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。