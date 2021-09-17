莫德納疫苗來了！嘉縣優先通知為75歲以上長輩打第2劑

行政院長蘇貞昌上午臉書宣布，108萬劑莫德納從美國出發，晚間10點15分抵達台灣。嘉義縣是全國老化比例最高的農業縣，施打第一劑莫德納長輩苦等第二劑，衛生局長趙紋華說，待疫苗配發，將造冊通知75歲以上施打第一劑莫德納的長輩，到戶籍所在地鄉鎮市衛生所，施打第二劑。

趙紋華說，長輩施打不必上中央預約網站登記，會造冊通知，打一劑莫德納的75歲以上長輩有6000多人，人數不多，分散各鄉鎮市，不會開設大型接種站，由衛生所通知就近施打，預定秋節過後施打，施打期間與AZ第二劑及校園BNT同時。

嘉義縣第一劑莫德納疫苗，7月初開打，至今逾2個月第二劑施打期，第一劑受疫苗量限制，為維護縣民權益，接種對象以72至74歲縣民為主，不開放非嘉縣籍以外民眾接種，縣長翁章梁還為此，向非縣籍民眾說「對不起，縣民優先！」

嘉縣7月共獲中央撥配3萬1360劑莫德納疫苗，分三批到貨，受AZ疫苗施打不良事件影響，許多民眾棄AZ鍾情莫德納；目前嘉縣疫苗接種涵蓋率，排名達全國第7，校園BNT9／23全國同步開打，1萬6572名符合資格學生將陸續接種，另，全縣2萬1679名符合接種第2劑AZ資格長輩，從15至26日陸續由村里長通知接種。