2021台灣設計展 嘉義市延至年底開幕
2021台灣設計展原訂今年10月在嘉義市舉辦，因疫情三級警戒，市府今年6月宣布延期，經濟部工業局、台灣設計研究院及市府今天拍板確定，2021台灣設計展將於今年12月18、19日試營運，20日起三天營運調整，23日開幕，24日至明年1月2日展覽迎賓。
嘉義市政府主辦的2021台灣設計展籌辦腳步雖不停歇，但展期一直受各界關心，經濟部工業局局長呂正華、台灣設計研究院院長張基義今天下午拜會市府，聽取市府多項設計融入城市治理案例後，確認展期時程。
市長黃敏惠表示，疫情對台灣、全世界影響非常巨大，今年設計展籌辦經驗也與往年大不相同，兼顧防疫安全前提下，具體結合嘉義之美及設計的力量，是今年度台灣設計展的最大重點，相關細節也會視疫情狀況滾動式檢討。
呂正華表示，嘉義市滿滿的設計能量令人驚艷，正是工業局透過設計提升產業，及環境品質最大目的，多次研商討論後，決定讓今年展期跨越耶誕節及元旦二假期，讓民眾能在安全、安心環境下，到嘉義市體驗台灣強大設計能量。
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