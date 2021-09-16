雲縣疫苗快打站開打4天 為3萬長者接種第2劑AZ疫苗
雲林縣獲中央配發第8期AZ疫苗計4萬2500劑，第1階段在前天送達2萬7900劑，加上縣內盤點出3萬劑的餘量，日前已分配至各鄉鎮市衛生所，昨天開始在各快打站同步開打65歲以上長者的第2劑，預計9月18日完成3萬多人的施打作業。
縣長張麗善今天到斗南國小快打站視察長者接種第2劑疫苗情形，她表示，雲林縣從6月15日開始連續進行7波65歲以上長者COVID-19疫苗第1劑施打作業，其中已有3萬多名長者接種滿10周可進行第2劑疫苗接種。
張麗善說，此次施打作業循第1劑到快打站接種的模式進行，且長者不需上網登記及預約，由鄉鎮公所依名冊通知到縣內33處快打站接種。
另第8期設籍雲林縣且於本月10日符合施打第2劑資格的65歲以下，或7月19日前在1922疫苗預約平台登記的18至22歲縣民，若收到簡訊而預約不到者，施打期間可憑中央發送的簡訊在下午3點之後至快打站接種。
另台大醫院雲林分院9月23日在雲林縣立體育舘快打站加開1場施打作業，預計施打2000人，院方將會開設預約平台，提供符合資格的縣民預約。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言