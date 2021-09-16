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雲縣疫苗快打站開打4天 為3萬長者接種第2劑AZ疫苗

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣各鄉鎮市快打站今天同步為65歲以上長者施打第2劑AZ疫苗。記者陳苡葳／攝影
雲林縣各鄉鎮市快打站今天同步為65歲以上長者施打第2劑AZ疫苗。記者陳苡葳／攝影

雲林縣獲中央配發第8期AZ疫苗計4萬2500劑，第1階段在前天送達2萬7900劑，加上縣內盤點出3萬劑的餘量，日前已分配至各鄉鎮市衛生所，昨天開始在各快打站同步開打65歲以上長者的第2劑，預計9月18日完成3萬多人的施打作業。

縣長張麗善今天到斗南國小快打站視察長者接種第2劑疫苗情形，她表示，雲林縣從6月15日開始連續進行7波65歲以上長者COVID-19疫苗第1劑施打作業，其中已有3萬多名長者接種滿10周可進行第2劑疫苗接種。

張麗善說，此次施打作業循第1劑到快打站接種的模式進行，且長者不需上網登記及預約，由鄉鎮公所依名冊通知到縣內33處快打站接種。

另第8期設籍雲林縣且於本月10日符合施打第2劑資格的65歲以下，或7月19日前在1922疫苗預約平台登記的18至22歲縣民，若收到簡訊而預約不到者，施打期間可憑中央發送的簡訊在下午3點之後至快打站接種。

另台大醫院雲林分院9月23日在雲林縣立體育舘快打站加開1場施打作業，預計施打2000人，院方將會開設預約平台，提供符合資格的縣民預約。

雲林縣長張麗善今天到斗南國小快打站視察長者接種第2劑疫苗情形。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善今天到斗南國小快打站視察長者接種第2劑疫苗情形。記者陳苡葳／攝影
雲林縣各鄉鎮市快打站今天同步為65歲以上長者施打第2劑AZ疫苗。記者陳苡葳／攝影
雲林縣各鄉鎮市快打站今天同步為65歲以上長者施打第2劑AZ疫苗。記者陳苡葳／攝影

AZ疫苗 張麗善 衛生所

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