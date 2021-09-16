台南三井outlet徵才專區今上線 20家廠商開出300職缺

台南市勞工局表示，包含國際智慧穿戴裝置及導航大廠台灣國際航電Garmin投資進駐台南樹谷園區、三井outlet在台南高鐵車站特定區內興建、大台南會展中心工程已陸續完工，預計帶來逾2000個工作機會。

Garmin投資台南90億台幣，提供1000名職缺，有800名作業員，為協助廠商用人需求 ，勞工局從9月3日自9月29日止，每周三、五下午2點至4點辦理Garmin臨櫃媒合徵才服務，9月18日在安南區溪墘里活動中心辦理專場徵才活動，Garmin除了提供免費交通車、餐費補助、優惠認股、員購優惠等優渥福利給台南鄉親，更有育兒津貼，0-6歲每個小孩每月補貼1萬、2個就月領2萬；洽詢電話06-5895432樹谷就服駐點。