快訊

桃園機場女地勤確診 足跡曝光全集中在新北市「這一區」

幼兒園案累計33例！70多歲負責人Ct值16「曾打過一劑莫德納」

台南三井outlet徵才專區今上線 20家廠商開出300職缺

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市勞工局三井outlet職缺專區今天上線，20家廠商提供近300個職缺。圖／勞工局提供
台南市勞工局三井outlet職缺專區今天上線，20家廠商提供近300個職缺。圖／勞工局提供

台南市勞工局表示，包含國際智慧穿戴裝置及導航大廠台灣國際航電Garmin投資進駐台南樹谷園區、三井outlet在台南高鐵車站特定區內興建、大台南會展中心工程已陸續完工，預計帶來逾2000個工作機會。

Garmin投資台南90億台幣，提供1000名職缺，有800名作業員，為協助廠商用人需求 ，勞工局從9月3日自9月29日止，每周三、五下午2點至4點辦理Garmin臨櫃媒合徵才服務，9月18日在安南區溪墘里活動中心辦理專場徵才活動，Garmin除了提供免費交通車、餐費補助、優惠認股、員購優惠等優渥福利給台南鄉親，更有育兒津貼，0-6歲每個小孩每月補貼1萬、2個就月領2萬；洽詢電話06-5895432樹谷就服駐點。

另日商三井不動產集團在台南高鐵車站特定區內興建「 MITSUI OUTLET PARK 台南（暫）」，網羅餐飲、物販、娛樂等共約180間專櫃，為協助三井outlet所有品牌端廠商快速找到人才，勞工局設置「本市重大投資案職缺專區」，已在今天職訓就服中心官網https://job.tainan.gov.tw/vacancies/正式上線，首波釋出數百個工作職缺，包括服務餐飲、保全、清潔、內外場儲備幹部、門市正職人員等，約有五成職缺超過3萬，每周會更新最新職缺，以方便求職民眾查詢最新資訊，求職民眾可上網瀏覽應徵專區，或詢06-3300948歸仁就服台。

台南市勞工局為Garmin舉辦專場徵才。圖／勞工局提供
台南市勞工局為Garmin舉辦專場徵才。圖／勞工局提供
台南市勞工局三井outlet職缺專區今天上線。圖／勞工局提供
台南市勞工局三井outlet職缺專區今天上線。圖／勞工局提供

勞工局 求職

延伸閱讀

台南勞工局送外籍生月餅 這校新南向學生8成留台工作

期間限定親子同樂！快來林口、台中三井Outlet 與巧虎一起當冒險小勇士

賣場設防災專區 嘉縣長翁章梁示範防震避難

Garmin廠商搶人才 首創全國月領1萬育兒津貼

相關新聞

助北台南弱勢家庭 國際佛光會贈100個復蔬餐便當

不少蔬食餐廳因疫情經營出現困境，佛光會台南第四督導區委員會為響應佛光會中華總會推動「e起復蔬、全民相挺」活動，今天前往北...

莫德納第2劑將開打 台南衛生局提醒不必上網預約

108萬劑的莫德納疫苗即將來台，讓不少苦等第2劑的長輩們，終於可以放下心，台南市衛生局表示，已注射第一劑的75歲以上長者...

中秋連假要節制 南市環局跨科室聯手稽查

中秋連假將至，台南市環保局為維護連假環境品質，今天集合稽查科、空噪科、清管科、勞安室等將於連假期間聯合出勤，鎖定深夜到清...

疫情趨緩國旅升溫 阿里山住房率近八成 業者擬推優惠券

國內疫情趨緩，中秋四天連假民眾出遊興致高，嘉義阿里山地區民宿旅館住房率持續攀升，目前約有八成住房率，但旅館業者表示，相較...

台南社會住宅包租代管啟動第3期 加碼推出1600戶

台南市社會住宅包租代管2期計畫1200戶反映熱烈，執行率達83%，今天啟動第3期。市長黃偉哲表示，第3期計畫獲分配160...

南藝大USR團隊前進南二監 教受刑人詞曲創作寫自己的歌

國立台南藝術大學USR-Hub（大學社會責任實踐基地）「藝術洗禮」規畫執行《美善獄所情──為台南矯正機關受刑人挹注藝術教...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。