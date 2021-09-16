台南三井outlet徵才專區今上線 20家廠商開出300職缺
台南市勞工局表示，包含國際智慧穿戴裝置及導航大廠台灣國際航電Garmin投資進駐台南樹谷園區、三井outlet在台南高鐵車站特定區內興建、大台南會展中心工程已陸續完工，預計帶來逾2000個工作機會。
Garmin投資台南90億台幣，提供1000名職缺，有800名作業員，為協助廠商用人需求 ，勞工局從9月3日自9月29日止，每周三、五下午2點至4點辦理Garmin臨櫃媒合徵才服務，9月18日在安南區溪墘里活動中心辦理專場徵才活動，Garmin除了提供免費交通車、餐費補助、優惠認股、員購優惠等優渥福利給台南鄉親，更有育兒津貼，0-6歲每個小孩每月補貼1萬、2個就月領2萬；洽詢電話06-5895432樹谷就服駐點。
另日商三井不動產集團在台南高鐵車站特定區內興建「 MITSUI OUTLET PARK 台南（暫）」，網羅餐飲、物販、娛樂等共約180間專櫃，為協助三井outlet所有品牌端廠商快速找到人才，勞工局設置「本市重大投資案職缺專區」，已在今天職訓就服中心官網https://job.tainan.gov.tw/vacancies/正式上線，首波釋出數百個工作職缺，包括服務餐飲、保全、清潔、內外場儲備幹部、門市正職人員等，約有五成職缺超過3萬，每周會更新最新職缺，以方便求職民眾查詢最新資訊，求職民眾可上網瀏覽應徵專區，或詢06-3300948歸仁就服台。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言