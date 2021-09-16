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助北台南弱勢家庭 國際佛光會贈100個復蔬餐便當

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
佛光會台南第四督導區委員會為今前往北台南家扶中心贈送100個復蔬餐便當給弱勢家庭。記者謝進盛／攝影
佛光會台南第四督導區委員會為今前往北台南家扶中心贈送100個復蔬餐便當給弱勢家庭。記者謝進盛／攝影

不少蔬食餐廳因疫情經營出現困境，佛光會台南第四督導區委員會為響應佛光會中華總會推動「e起復蔬、全民相挺」活動，今天前往北台南家扶中心贈送100個復蔬餐便當給弱勢家庭，協助蔬食業者復甦並幫助弱勢家庭。

佛光會台南第四督導區委員會區委李美慧、新營分會督導陳立人指出，佛光會中華總會發動「e起復蔬、全民相挺」活動，除協助蔬食業者e化，提升競爭力，也捐餐幫助需要溫飽的弱勢家庭，在大新營區有新營蓮印外燴、禪味素食餐廳及如是我聞飯捲白河店參加，民眾可搜尋「蔬食地圖」尋找相關資訊。

北台南家扶中心主任莊淑惠說，謝謝佛光會台南第四督導區委員會善行，盼更多善心人士參與此行動，將愛心傳達給更多人。

弱勢家庭 家扶中心 疫情

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