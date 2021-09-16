中秋連假要節制 南市環局跨科室聯手稽查

中秋連假將至，台南市環保局為維護連假環境品質，今天集合稽查科、空噪科、清管科、勞安室等將於連假期間聯合出勤，鎖定深夜到清晨施放爆竹煙火。

市長黃偉哲表示，新冠肺炎疫情雖有稍緩跡象，但仍不能掉以輕心，尤其Delta病毒傳染性極高，歡慶佳節仍應避免群聚。也請尊重他人對環境安寧的需求與權益，夜間10時過後不燃放爆竹煙火，減少噪音、空氣污染物逸散，並請隨手帶走製造的垃圾，不要造成環境及環保清潔人員的負擔。

環保局表示，噪音管制法第八條規定，在各類噪音管制區內，除部分春節期間外，夜間10時至翌日上午7時，不得施放爆竹煙火，中秋節也不列外。違規者將處新台幣3千元以上3萬元以下罰鍰。中秋4天連假，為維護夜間環境安寧，稽查人員將幾乎全員出勤。

環保局長謝世傑指出，中秋連假環保局仍負有保障民眾環境安寧的責任，除協請相關公部門以LED看板等方式宣導外，也組環保稽查小組機動稽查，尤其會針對熱門景點如林默娘公園、黃金海岸、安平四草大橋、觀夕平台等加強勸導與稽查。21時至22時非管制時段會加強宣導、勸導，22時後執行稽查取締，請民眾配合。

民眾如發現在管制時段，有燃放爆竹煙火影響環境安寧，可撥打公害陳情專線0800-066666或06-6572916轉222向環保報安中心檢舉，環保局將派員查處。