台南勞工局送外籍生月餅 這校新南向學生8成留台工作
適逢中秋佳節，新南向國家也有大同小異的過節方式及習俗，全球疫情肆虐的狀況下要如同以往的過節已非常困難，台南市府關心因新南向政策來台南學習的外籍生，也一解外籍生的鄉愁，今天由勞工局局長王鑫基代表市長黃偉哲致贈月餅給中華醫事科技大學及嘉南藥理大學，同時宣導相關法規，讓外籍生課餘工讀時，也注意到相關的法令與權益。
勞工局長王鑫基表示，台南市勞工局2019年初啟動「新南向訪視關懷服務」，走訪轄內有新南向專班的大專院校、前往外籍學生實習的企業，迄今服務超過千名外籍學生。關懷的學生中，中華醫事科技大學第一屆新南向春季班學生約60人且將於明（2022）年2月畢業，預計約百分之60至70專班學生已經找到雇主將會留在台灣繼續工作。
嘉南藥理大學人文暨資訊應用學院資訊管理系國際學生產學合作專班106學年度第1學期之畢業生約73人，其中百分之80專班學生已留在台灣繼續工作，另有百分之5的專班學生選擇於在台繼續進修碩士深造。對於國內產業缺工及人力培訓有相當大的幫助，顯見新南向政策及市長理念正逐漸開花結果。
中華醫事科技大學校長孫逸民表示，感謝勞工局辦理新南向訪視關懷服務，每年新南向外籍生入境，勞工局皆會到校園內進行相關法律宣導，並持續協助及關懷外籍生實習與工讀狀況。
嘉南藥理大學校長李孫榮也表示，肯定勞工局新南向訪視關懷服務，嘉南藥理大學為勞工局2019年正式啟動新南向訪視關懷服務的第一站，當時外籍生反應工讀上的疑義，勞工局獲悉後旋即與企業了解溝通，3天內順利排除企業與外籍生間的疑義，讓外籍生持續安心工讀。
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