快訊

桃勤確診Delta員工感染源？ 初步研判為環境感染

明起75歲以上長者可打莫德納第二劑 限7/9前已打第一劑者

台南勞工局送外籍生月餅 這校新南向學生8成留台工作

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市勞工局長王鑫基（前排右二）致贈中秋月餅給嘉南藥理大學外籍生。圖／勞工局提供
台南市勞工局長王鑫基（前排右二）致贈中秋月餅給嘉南藥理大學外籍生。圖／勞工局提供

適逢中秋佳節，新南向國家也有大同小異的過節方式及習俗，全球疫情肆虐的狀況下要如同以往的過節已非常困難，台南市府關心因新南向政策來台南學習的外籍生，也一解外籍生的鄉愁，今天由勞工局局長王鑫基代表市長黃偉哲致贈月餅給中華醫事科技大學及嘉南藥理大學，同時宣導相關法規，讓外籍生課餘工讀時，也注意到相關的法令與權益。

勞工局長王鑫基表示，台南市勞工局2019年初啟動「新南向訪視關懷服務」，走訪轄內有新南向專班的大專院校、前往外籍學生實習的企業，迄今服務超過千名外籍學生。關懷的學生中，中華醫事科技大學第一屆新南向春季班學生約60人且將於明（2022）年2月畢業，預計約百分之60至70專班學生已經找到雇主將會留在台灣繼續工作。

嘉南藥理大學人文暨資訊應用學院資訊管理系國際學生產學合作專班106學年度第1學期之畢業生約73人，其中百分之80專班學生已留在台灣繼續工作，另有百分之5的專班學生選擇於在台繼續進修碩士深造。對於國內產業缺工及人力培訓有相當大的幫助，顯見新南向政策及市長理念正逐漸開花結果。

中華醫事科技大學校長孫逸民表示，感謝勞工局辦理新南向訪視關懷服務，每年新南向外籍生入境，勞工局皆會到校園內進行相關法律宣導，並持續協助及關懷外籍生實習與工讀狀況。

嘉南藥理大學校長李孫榮也表示，肯定勞工局新南向訪視關懷服務，嘉南藥理大學為勞工局2019年正式啟動新南向訪視關懷服務的第一站，當時外籍生反應工讀上的疑義，勞工局獲悉後旋即與企業了解溝通，3天內順利排除企業與外籍生間的疑義，讓外籍生持續安心工讀。

台南市勞工局長王鑫基（左四）致贈中秋月餅給中華醫事大學外籍生。圖／勞工局提供
台南市勞工局長王鑫基（左四）致贈中秋月餅給中華醫事大學外籍生。圖／勞工局提供

勞工局 外籍生 新南向政策

延伸閱讀

幼童手作小月餅 傳送秋節祝福到雲林家扶

疫情愛不減！綠衣天使募月餅不減反增 學童、長輩笑呵呵

大學今天開學 成大外籍生入境不到5趴

補班日遇強颱「璨樹」來襲 勞工仍比照颱風天出勤規定

相關新聞

這隻雞不普通 雲林草嶺村民一聽真實身分驚呆了

雲林縣古坑鄉草嶺村近日出現一隻外觀奇特的小雞，嬌小可愛的身影連續多日穿梭在村內，村民蘇俊豪某日好奇趨前查看，以肉眼判斷小...

好消息！翁章梁宣布大埔鄉公務人員明年起加薪逾千元

嘉義縣大埔鄉地處偏遠，縣府爭取該地納入地域加給，縣長翁章梁今天宣布，明年一月起實施，大埔鄉公教人員每月可領1030元，2...

秋老虎熱翻天中秋連假何處去？ 劍湖山推出水陸特惠價

「中秋FUN水陸一起！」19歲以下只要199元，統一發票號碼有9及9月壽星，門票最低打33折只要299元，可盡情玩樂水陸...

急救搶回42條人命 台南消防員拍影片「尊重醫護專業」

台南市消防局官田消防分隊宣導承辦人林建豪與胡嘉哲動員隊員自編自導自演，連續推出小兒異物哽塞及急性心肌梗塞兩項急救主題，重...

疫情趨緩國旅升溫 阿里山住房率近八成 業者擬推優惠券

國內疫情趨緩，中秋四天連假民眾出遊興致高，嘉義阿里山地區民宿旅館住房率持續攀升，目前約有八成住房率，但旅館業者表示，相較...

台南社會住宅包租代管啟動第3期 加碼推出1600戶

台南市社會住宅包租代管2期計畫1200戶反映熱烈，執行率達83%，今天啟動第3期。市長黃偉哲表示，第3期計畫獲分配160...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。