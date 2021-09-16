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疫情趨緩國旅升溫 阿里山住房率近八成 業者擬推優惠券

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
疫情趨緩，中秋連假嘉義阿里山地區住房率逐漸攀升。圖／報系資料照片
疫情趨緩，中秋連假嘉義阿里山地區住房率逐漸攀升。圖／報系資料照片

國內疫情趨緩，中秋四天連假民眾出遊興致高，嘉義阿里山地區民宿旅館住房率持續攀升，目前約有八成住房率，但旅館業者表示，相較去年政府推出安心旅遊補助，房間幾乎客滿，今年仍有許多空房，業者合作推出千元優惠券，希望帶動此次國旅商機。

嘉義縣旅館商業同業公會理事長也是園區內飯店業者陳昆茂說，原本遊客多持觀望態度，訂房率約2成，近日山區天候穩定，疫情趨緩下，訂房率持續攀升，中秋四天連假前兩天訂房率上探八成，但仍有許多空房。

但相較去年幾乎客滿的榮景，今年住房率稍降，陳昆茂研判與去年政府推出安心旅遊補助有關，他集結阿里山地區40餘間民宿旅館業者，預計推出千元優惠券，其中500可折抵住宿，剩餘500元可折抵伴手禮消費，希望刺激觀光經濟。

嘉義縣山區另大亮點，林業鐵路主幹線中秋節連假每天往返各2班、總計4趟次列車，目前訂票人數718人訂票率約42%，其中以9月19日248人最多；祝山支線配合車站改建工程，改停靠對高岳車站，班次不變；另，車內禁止飲食，須全程配戴口罩，並採實名制。

中秋節 嘉義 連假

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