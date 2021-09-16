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台南社會住宅包租代管啟動第3期 加碼推出1600戶

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市社會住宅包租代管第3期計畫今天啟動，計畫戶數共1600戶。記者鄭惠仁／攝影
台南市社會住宅包租代管第3期計畫今天啟動，計畫戶數共1600戶。記者鄭惠仁／攝影

台南市社會住宅包租代管2期計畫1200戶反映熱烈，執行率達83%，今天啟動第3期。市長黃偉哲表示，第3期計畫獲分配1600戶，並擴大加碼經濟弱勢補貼戶為800戶，希望能幫助更多弱勢家庭並提升社會住宅包租代管的成效。

黃偉哲表示，包租代管措施對房東房客最有保障，台南從第2期1200戶增加到第3期1600戶，絕對能加大服務層面，並為弱勢家庭提供更大服務。他說，此措施保證租屋品質，可避免過去房客、房東間的租賃糾紛；過去曾發生房東壓榨房客，透過包租代管就能避免，市府會繼續努力推動。

黃偉哲說，社會住宅部分，市府正與營建署合作，包括國宅、軍宅改建、眷村改建等共有4299戶，預計明年底會超過2000戶，甚至達到2400戶。他表示，2019年前南市沒社會住宅，經急起直追，相信能迎頭趕上。

都發局長莊德樑歡迎在台南市有閒置空屋想要出租的房東加入這個計畫，只要經市府委託的業者媒合房客成功後，政府除補助媒合仲介費用，並提供的租稅優惠 (地價稅、房屋稅、綜所稅減免)及享有租屋管理與每年最高1萬元修繕補助等優惠。

要參與包租代管計畫房客的條件是，年滿20歲國民，於台南無自有住宅，2021年家庭年收入低於新臺幣99萬元且家庭成員每人每月平均所得低於4萬6564元，戶內動產總額低於289萬、不動產總額低於530萬元，並未享有政府租金補貼。

都發局強調，此計畫在鼓勵房東出租低度利用的住宅，凡房客參加包租代管方案，可以市場租金的8折或9折租到房屋及享有政府補助媒合仲介費用，如果房客為低收入戶、中低收入戶、65歲以上的老人、身心障礙者、原住民或育有未成年子女3人以上等，另享有政府加碼租金補助，補助後等於房客只要負擔市場租金的5折至7折租金。

都發局提醒，相關房東、房客資格、優惠等詳細資訊，可上網搜尋「台南市社會住宅包租代管」，或電洽台南市政府委託包租代管業者：

兆基管理顧問股份有限公司: 電話 (06)220-0022、免付費專線0800-666-444，地址: 台南市中西區大勇街92巷22號。

大晟資產管理顧問有限公司: 電話 (06)299-7373、免付費專線0809-090-879，地址: 台南市安平區永華路二段248號13樓之1。

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