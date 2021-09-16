南藝大USR團隊前進南二監 教受刑人詞曲創作寫自己的歌

國立台南藝術大學USR-Hub（大學社會責任實踐基地）「藝術洗禮」規畫執行《美善獄所情──為台南矯正機關受刑人挹注藝術教育優化計畫》，將師生藝術能量導入鄰近本校的台南第二監獄，為獄所內的受刑人開啟美化心靈、善性護持、溫暖情意的藝術學習之旅，雙方互訪後初步決定朝向由南藝大USR-Hub團隊前來開設音樂欣賞、詞曲創作、水墨書法、手捏雕塑等課程，並由獄所妥適安排成員參與各具特色的藝術課程。

南藝大國樂系教授賴錫，中也是該校研發長兼藝術推廣處處長表示，等中央疫情指揮中心宣布可以入監就會啟動，原則上在10月初就會進入開課，以每周上課一次，音樂欣賞則是戒毒班全體參加，由師生演奏及介紹樂器；另外是以5至10人的小班上課，這次計畫的主軸是讓受刑人寫自己的歌，受刑人應該都有很多故事，老師教詞曲創作後，再由學生協助編曲錄音，最後成果希望出版一張受刑人故事的唱片。

賴錫中表示，另有視覺學院師生教導陶藝、雕塑等，受刑人晚上都有很多時間，老師雖然每周才教學一次，但他們可以利用自習時間練習，用音樂和藝術陶冶身心，在監所的日子不會覺得漫漫度日無聊，生活有重心。

國立台南藝術大學USR-Hub團隊9月初赴往南二監拜訪說明執行藝術洗禮計畫，南二監典獄長李進國典獄長日前也率教化科長陳宜擇和教誨師吳莊斌拜會校長詹景裕、藝術推廣處長賴錫中教授等，彼此就進一步合作的教育意義、課程規畫、資源條件與永續發展等議題進行廣泛探討。