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好消息！翁章梁宣布大埔鄉公務人員明年起加薪逾千元

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
嘉義縣長翁章梁今天在大埔鄉基層座談會宣布明年起大埔的公教員工可領地域加給1030元。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣長翁章梁今天在大埔鄉基層座談會宣布明年起大埔的公教員工可領地域加給1030元。記者莊祖銘／攝影

嘉義縣大埔鄉地處偏遠，縣府爭取該地納入地域加給，縣長翁章梁今天宣布，明年一月起實施，大埔鄉公教人員每月可領1030元，2023年起每人每月再加發俸額百分之2的年資加成，受惠的編制內公教員工人數約有106人。

大埔鄉地方人士長年爭取公務人員納入地域加給，大埔國中小校長林子欽說，校內教師多來自外地，因交通不便加上沒有加給，教師流動率高、外地教師駐校意願低。

大埔鄉長吳明勳說，大埔與鄰近阿里山鄉都同屬偏鄉，但過去因海拔高度不足1000公尺，且公車站牌都在5公里內，不符原有「地域加給表」規範，因此一直以來都無法支領加給。

翁章梁今率局處首長前進大埔舉辦基層座談會，他說，人事處私下實地走訪，並爭取行政院來文同意支領加給；大埔地區公教人員除111年起每月領取固定基本數額1030元外，112年起，留任人員在職年資每滿1年，再加發俸額2%的薪資，最高可達10%。

縣府人事處長劉燦慶說，行政院109年實施修正後的「地域加給表」，增加合理化方案選項，授權各地方政府透過多面向指標，重新檢討轄內機關學校地域加給支領情況並予以調整，不同以往只能以「站牌距離」及「海拔高度」為支給條件。

嘉義縣長翁章梁今天在大埔鄉基層座談會宣布明年起大埔的公教員工可領地域加給1030元。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣長翁章梁今天在大埔鄉基層座談會宣布明年起大埔的公教員工可領地域加給1030元。記者莊祖銘／攝影

大埔 行政院 翁章梁

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