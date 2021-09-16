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好消息！翁章梁宣布大埔鄉公務人員明年起加薪逾千元
嘉義縣大埔鄉地處偏遠，縣府爭取該地納入地域加給，縣長翁章梁今天宣布，明年一月起實施，大埔鄉公教人員每月可領1030元，2023年起每人每月再加發俸額百分之2的年資加成，受惠的編制內公教員工人數約有106人。
大埔鄉地方人士長年爭取公務人員納入地域加給，大埔國中小校長林子欽說，校內教師多來自外地，因交通不便加上沒有加給，教師流動率高、外地教師駐校意願低。
大埔鄉長吳明勳說，大埔與鄰近阿里山鄉都同屬偏鄉，但過去因海拔高度不足1000公尺，且公車站牌都在5公里內，不符原有「地域加給表」規範，因此一直以來都無法支領加給。
翁章梁今率局處首長前進大埔舉辦基層座談會，他說，人事處私下實地走訪，並爭取行政院來文同意支領加給；大埔地區公教人員除111年起每月領取固定基本數額1030元外，112年起，留任人員在職年資每滿1年，再加發俸額2%的薪資，最高可達10%。
縣府人事處長劉燦慶說，行政院109年實施修正後的「地域加給表」，增加合理化方案選項，授權各地方政府透過多面向指標，重新檢討轄內機關學校地域加給支領情況並予以調整，不同以往只能以「站牌距離」及「海拔高度」為支給條件。
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