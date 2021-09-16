這隻雞不普通 雲林草嶺村民一聽真實身分驚呆了

雲林縣古坑鄉草嶺村近日出現一隻外觀奇特的小雞，嬌小可愛的身影連續多日穿梭在村內，村民蘇俊豪某日好奇趨前查看，以肉眼判斷小雞可能才出生不到幾日，身邊又沒有同伴，擔心牠還無自理能力，於是撿回家照料幾周，隨後送給草嶺國小但遭拒絕，一問才知「雞非雞」而是保育類藍腹鷳的雛鳥，蘇俊豪自嘲有眼不識泰山，將持續照顧雛鳥到第一次換羽後野放山林。

蘇俊豪說，草嶺地區有許多未開發之地，山林生態豐富多樣，自己就曾多次在山路上與穿山甲相見歡，也曾在住家附近看過藍腹鷳的成鳥覓食，不過從未親眼見過雛鳥現身。

「我真不識貨！」蘇俊豪笑說，7月間他在住家路旁看見小雞，個頭小而靈巧，不過因為家門緊鄰馬路，怕小雞一不注意就會跑到路中，萬一有車輛經過可能會遭路殺，想著想著就於心不忍，才會帶回家照顧。

蘇俊豪說，因為一直認為撿到的生物是雞，所以這段時間都餵「小雞」吃飼料，牠也來者不拒，「給多少、吃多少」，伸手觸摸也完全不怕人類，甚至「咚、咚、咚」四處跳來跳去或攀爬在人的身上，格外親人。

種種跡象都令蘇俊豪料想不到，撿到的竟是保育類動物，他說，最近想把小雞送養是因為家裡能用的空間變少，無法繼續照顧牠，而因聽聞草嶺生態地質國小有養許多小動物，才思量將小雞送給學校。

更令蘇俊豪意外的是，小雞非但沒成功住進學校，還被學校老師當場退貨，直呼「這隻不是雞！是保育類藍腹鷴！」蘇俊豪一聽大吃一驚，愣住答「如果沒人告知，還真的永遠不知道撿到稀有珍寶」，事後笑說「竟有幸能與保育類動物相處多時」心情比中樂透還開心。

根據資料顯示，藍腹鷳俗稱台灣山雞，是保育等級的稀有特有種，主要棲息在低海拔至海拔2300公尺的山地森林下層，幼鳥外型像小雞，古坑山區草嶺、樟湖及華南都有其族群。