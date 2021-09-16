黃偉哲啟動奉茶地圖 台南建置1314個奉茶站

響應環保署奉茶行動，台南市已建置1314個奉茶站，台南市長黃偉哲今天啟動台南市奉茶地圖，期許奉茶站持續增加，近期目標是廣設1688個奉茶站。

黃偉哲今天在台南市仁德區啟動台南市奉茶地圖，民眾可進入台南市政府環保局網站首頁環保快訊後，點選台南奉茶地圖（https://reurl.cc/6aplD5），就可找到距離自己最近的奉茶站。

黃偉哲指出，奉茶是台灣非常有人情味的做法，也是傳統，台南市幅員廣大，不是只有政府機關可以奉茶，民眾口渴時也能利用台南奉茶地圖，就知道哪裡有茶水，非常方便。

環保局表示，台南市已建置1314個奉茶站，包括公務機關、廟宇、教會、觀光景點、文化場所、連鎖賣場、車站、特色商店等，奉茶站供應的不只是白開水，也有麥茶、青草茶等，由管理單位自行決定。

環保局人員說，奉茶站的建置，讓民眾外出不需額外購買瓶裝水或飲料，省錢又環保，無形中達到垃圾減量、減塑的目標；每個奉茶站也都會張貼明顯的奉茶標誌，以利辨識。

環保局人員表示，統計顯示，台灣每年生產10億瓶的瓶裝水（不含其他飲品），奉茶站將大幅降低使用塑膠瓶裝水的機率，除恢復傳統奉茶文化美德，也符合聯合國永續發展、節能減塑及垃圾減量等多重目標。