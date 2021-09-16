南市推動海洋教育3連霸 黃偉哲：海洋城市實至名歸

教育部舉辦的全國海洋教育推動成果評選出爐，台南市榮獲特優，創3連霸紀錄；海洋教育輔導團參加海洋教育創新教學優質團隊選拔，也獲特優。市長黃偉哲表示，雙雙獲獎，展現台南市做為海洋城市的軟實力。

黃偉哲表示，台南市呼應中央「向海致敬」政策，從養殖漁業、漁村文化、社區創生及海洋體驗教育全面推動，積極維護海洋環境，未來也將整合海洋及戶外教育計畫，孕育出更多親海愛海的海洋公民。

教育局長鄭新輝指出，台南市以團隊力量推動海洋教育，結合海洋教育議題輔導小組、海洋教育資源中心及戶外教育中心，在課程教材研發、教師專業成長及活動推廣等面向，都有亮眼表現。

在新課綱架構下，海洋教育為重要議題，台南市推出「台南濱海智慧王數位學習平台」，收納歷年成果、濱海生物題庫，今年更以故事型態完成「台南青瞑蛇互動平台」，連結河川與海洋守護的關係及重要性，讓環境變遷、水域資源、水域安全及水域污染與災害等議題更生活化，逐漸培養學生「知海、愛海、親海、用海」的海洋素養。

海洋教育輔導團由喜樹國小校長黃懷慧、教師程怡禎、光榮國小校長蔡坤良、鎮海國小主任陳儀芳、西門實小教師邱馨慧、游安淇等人所組成。召集人黃懷慧表示，這次以「科普人文『T字路』海洋公民佇台南」主題參賽，此方案4所學校為鹽水溪流域附近學校，從上游的館校合一光榮實小，到下游里海學校西門實小，延伸至出海口的台江生態鎮海國小，最後再流入海洋到海洋基地學校喜樹國小，從位置圖來看，形成「T字路」。

團隊針對鹽水溪、台江公園等海洋景點，設計「天地人」3才教學模組，學習內容全面涵蓋海洋學習所有主題，透過大手牽小手、雙邊合作及策略聯盟等專業社群運作模式，串連校內外海洋資源，培養具備海洋科普、人文素養、正向價值觀、行動力及公民參與的學生。