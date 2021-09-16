浪濤炒飯米粒飛天瞬間秒停 廉政宣導神奇創作全場驚呆

中秋送禮旺季，廉政署推動廉潔政風，各地陸續推出政風宣導活動，今天最特別的一場在雲林縣虎尾鎮幼兒園上場，由虎尾鎮公所政風室精心策畫的「品德領航、雲苗綻放」，以農業縣食安為主軸，請來「OD」大廚將餐車駛進幼兒園，「浪濤炒飯」絕技全場驚呼，一場食安與廉政的巧妙連結，令人拍案叫絕。

策畫這場「食安、廉潔」的虎尾鎮公所政風主任劉璟鴻表示，發想來自熱愛廚藝的鎮長丁學忠，不論炒、炸、燉、煮樣樣通，經常煮好料理與公所同仁分享，因此，才以「食為天、廉為政」將食安和廉潔連結，作為廉政宣導主軸。

今天這場廉政宣導也選擇從幼兒園開場，並請來「OD」大廚洪崇朔將餐車開進幼兒園，表演一場精彩的食安行動劇，透過廚具敲打樂和全場小朋友快樂互動，其中最精彩的莫過於「浪濤炒飯」絕技表演，熱鍋翻炒時，米飯飛天瞬間秒停，像熱炒時間忽然停頓，米飯停在半空中，小朋友驚呼，炒飯像變魔術，神奇又笑果十足。

副縣長謝淑亞、鎮長丁學忠及虎尾鎮代主席林嘉弘、縣議員黃美瑤、虎尾農會總幹事蔡武吉、高鐵雲林站專員吳貴英等人也稱讚一場原本生硬的政風宣導，變得活潑有趣更饒富教義，丁學忠說，食安和廉政一樣重要，選擇在幼兒園出發是希望將正確觀念向下紮根，小朋友懂得拒絕黑心食品，就懂得拒絕不法，短劇具吸引力，再加進食安、廉潔與誠信的元素，就是一道「好料理」。