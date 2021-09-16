彩裳蜻蜓現蹤 台南山上花園水道博物館生態添嬌客

山上花園水道博物館是台南知名景點，不僅見證日治時期衛生工程現代化的發展歷史，更擁有多樣化生態，連具有環境指標意義的彩裳蜻蜓也現蹤。

彩裳蜻蜓體長31mm至42mm，雄蟲複眼紅褐色，合胸及腹部黑色，翅膀黃色具黑色斑紋，下翅具2列寬大橫帶，但斑紋具個體差異。雄蟲前翅端黑褐色，黑色斑較稀且小，雌蟲前翅端透明，黑斑較發達。

彩裳蜻蜓本屬5種，本種又稱蝴蝶蜻蜓、花蜻蜓，分布於低海拔山區的清淨池塘或沼澤，具有環境指標意義，成蟲於4月至10月出現，飛行緩慢，姿勢像蝴蝶，又被稱為「蝴蝶蜻蜓」。

彩裳蜻蜓罕見，又有環境指標性，當山上花園水道博物館園區出現彩裳蜻蜓時，讓人又驚又喜，博物館人員也對山上花園水道博物館的多樣化生態更具信心。

博物館人員說，今年入夏以來，園區陸續出現眾多造型特殊的昆蟲，除彩裳蜻蜓外，還有形似瓢蟲卻有透明外衣的金花蟲、與綠葉融為一體的灌木蟋蟀，以及外形像蠍子的鞭蠍，讓山上花園水道博物館成為生態友善最佳場域。

台南市政府文化局表示，山上花園水道博物館以往是水源地，人員出入受到嚴格管制，生態得以完整保留，市府農業局又培育大批樹苗，吸引許多昆蟲、禽鳥棲息，長久下來形成生態豐富的場域。

社區大學環境教育學程講師晁瑞光表示，昆蟲是動物界中，數量與種類最多的族群，大多數因體型嬌小而被忽略，若每天有數十種甚至數百種昆蟲在日常生活中與人類共處，不認識的話相當可惜，水道博物館擁有這樣資源，相當難得，也值得用心保護。

館方也相當珍惜自然界資源，不僅小心維護，更隨時拍照記錄，分享在博物館臉書（facebook）粉絲專頁，讓大眾注意到不同世界的精彩，了解生物多樣性，進一步意識到保育的重要性。