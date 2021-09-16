推廣深度農村旅遊 台南農遊5軸線亮相
台南市政府推廣農村深度旅遊，台南市長黃偉哲今天公布台南市農遊5軸線，展示台南5條跨域旅遊路線，串聯26個農村社區，讓遊客體驗農村多元風貌和樂趣。
黃偉哲指出，台南農村社區遍布山區、平原區及沿海，各有特色，近年來更透過農村再生計畫提升社區整體環境、特色風味餐、體驗遊程等，打造與眾不同的新體驗，再透過農遊軸線規劃，串聯不同農村社區。
台南市政府農業局長李建裕表示，台南5條軸帶跨域旅遊路線，分別是台17線、台19甲線、台84線、台3線及市道172.175線，串聯26個農村社區，讓遊客體驗台南農村多元風貌與樂趣。
農業局人員說，「農遊5軸線」串聯26個農村社區，包括後壁區無米樂社區、仕安社區、頂長社區、長安社區、鹽水區田寮社區、新營區舊廍社區、白河區南寮社區、東山區李仔園社區、善化區溪美社區、新化區礁坑社區、將軍區將軍社區、七股區龍山社區、三股社區、十份社區、佳里區延平社區、漳洲社區、西港區檨林社區、官田區社子社區、大崎社區、玉井區天埔社區、愛文山社區、六甲區林鳳社區、大內區石子瀨社區、楠西區密枝社區、左鎮區公館社區及柳營區果毅社區等。
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