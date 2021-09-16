快訊

直播／聯合報七十周年企劃 「聯合70 許願未來」

國四車禍！大貨車高架摔落平面嚴重毀損 駕駛清醒送醫

推廣深度農村旅遊 台南農遊5軸線亮相

中央社 / 台南16日電

台南市政府推廣農村深度旅遊，台南市長黃偉哲今天公布台南市農遊5軸線，展示台南5條跨域旅遊路線，串聯26個農村社區，讓遊客體驗農村多元風貌和樂趣。

黃偉哲指出，台南農村社區遍布山區、平原區及沿海，各有特色，近年來更透過農村再生計畫提升社區整體環境、特色風味餐、體驗遊程等，打造與眾不同的新體驗，再透過農遊軸線規劃，串聯不同農村社區。

台南市政府農業局長李建裕表示，台南5條軸帶跨域旅遊路線，分別是台17線、台19甲線、台84線、台3線及市道172.175線，串聯26個農村社區，讓遊客體驗台南農村多元風貌與樂趣。

農業局人員說，「農遊5軸線」串聯26個農村社區，包括後壁區無米樂社區、仕安社區、頂長社區、長安社區、鹽水區田寮社區、新營區舊廍社區、白河區南寮社區、東山區李仔園社區、善化區溪美社區、新化區礁坑社區、將軍區將軍社區、七股區龍山社區、三股社區、十份社區、佳里區延平社區、漳洲社區、西港區檨林社區、官田區社子社區、大崎社區、玉井區天埔社區、愛文山社區、六甲區林鳳社區、大內區石子瀨社區、楠西區密枝社區、左鎮區公館社區及柳營區果毅社區等。

黃偉哲 白河

延伸閱讀

搭五倍券送房子 黃偉哲：永康區700多萬輕豪宅將曝光

農金獎公布得獎名單 南市亮眼 麻豆等6農漁會獲獎

杏壇芬芳！ 南市教師節大會「教育創新、並肩同行」

台南市BNT校園注射提前22日開打 不跟進線上教學

相關新聞

秋老虎熱翻天中秋連假何處去？ 劍湖山推出水陸特惠價

「中秋FUN水陸一起！」19歲以下只要199元，統一發票號碼有9及9月壽星，門票最低打33折只要299元，可盡情玩樂水陸...

急救搶回42條人命 台南消防員拍影片「尊重醫護專業」

台南市消防局官田消防分隊宣導承辦人林建豪與胡嘉哲動員隊員自編自導自演，連續推出小兒異物哽塞及急性心肌梗塞兩項急救主題，重...

解放防疫悶心情！雲林跨域特展 5感體驗療癒生活

疫情影響民眾原有的生活型態，雲林創意設計中心結合農業品牌、療癒園區、特色可可產業及古坑咖啡等，藉視、嗅、味、聽、觸等5感...

阿里山文化健康站恢復開站！翁章梁贈文旦柚向長輩賀節

睽違4個月多月，嘉義縣阿里山鄉鄒族部落長輩終於可以到文化健康站活動了；秋節將近，縣長翁章梁指派民政處長楊健人率原住民行政...

連假間 阿里山遊樂區外免費接駁、仁義潭環潭公路管制

因應秋節連假，返鄉人潮車潮湧現，嘉義縣警察局公布加強交通疏導及治安維護措施，連假18至21日為期4天，警方在轄區各風景區...

農金獎公布得獎名單 南市亮眼 麻豆等6農漁會獲獎

農業金融體系最高榮譽獎項的「農金獎」，公布今年得獎名單，台南市共有台南地區農會、麻豆區農會、安定區農會、新市區農會、鹽水...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。