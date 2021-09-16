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秋老虎熱翻天中秋連假何處去？ 劍湖山推出水陸特惠價
「中秋FUN水陸一起！」19歲以下只要199元，統一發票號碼有9及9月壽星，門票最低打33折只要299元，可盡情玩樂水陸各項施，機會難得。
劍湖山世界經理張華紋表示，疫情關係很多戶外教學延期或取消，可藉由開學後第一個連假好好揪伴出遊，劍湖山配合推出特惠方案，凡9月18日以後出生的19歲以下學生，以199元的超低價暢玩水陸樂園，體驗台灣唯一超激渦輪「大碗公」，亞洲第一水上巨霸「龍捲風」，以及適合親子瘋狂打水戰的「大船塢」。
劍湖山世界35週年慶，主題樂園即日到9月30日推出捐發票做公益可享門票對號優惠，持7至8月和9至10月統一發票，號碼有「9」即可購買優惠門票，1個「9」門票499元、2個「9」門票399元，如果3個「9」只要299元；一張發票優惠一次。中秋連假期間憑當日在劍湖山單筆消費滿100元發票並捐作公益，即可參加現場「月圓博大獎，骰出好運道」活動，有機會獲主題樂園門票兩張。
張華紋說，疫情因素各公益團體募得發票大減，這次活動所募發票將全數捐給雲林縣啟智協會、雲林聲暉協進會及創世基金會，同時中秋連假首日9月18日為古坑回饋鄉親，舉辦古坑鄉親日，歡迎古坑鄉親免費來樂園體驗。
劍湖山世界歡迎大家來大口森呼吸，FUN心體驗水陸樂園，中秋連假每天精彩雜耍、特技、魔術、火舞秀不停，園方已做好各種防疫，讓大家安心盡情歡度中秋。
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